POLITIK-PAUKENSCHLAG! VERWALTUNGSGERICHT ZERLEGT ALT-PARTEIEN: AFD-RICHTERKANDIDATEN DÜRFEN NICHT MEHR PAUSCHAL ABGELEHNT WERDEN – „WILLKÜRLICH UND UNDEMOKRATISCH!“

Es ist ein politisches Erdbeben mit Sprengkraft für das ganze Land – und eine schallende Ohrfeige für die etablierten Parteien: Das Verwaltungsgericht hat entschieden, dass die pauschale Ablehnung von AfD-Richterkandidaten unzulässig ist! Die Begründung hat es in sich: Die bisherige Praxis sei „willkürlich“ und widerspreche rechtsstaatlichen Grundprinzipien.

Ein Urteil, das Deutschland verändert – und die Debatte um den Umgang mit der AfD in völlig neue Bahnen lenkt. Während sich Bundes- und Landesparlamente bisher auf eine klare politische Linie geeinigt hatten – „Keine Richterämter für AfD-Kandidaten, egal wie qualifiziert“ – wird diese Strategie nun juristisch als undemokratisch entlarvt.

Das Gericht stellt unmissverständlich klar:

Eine Ablehnung ausschließlich aufgrund der Parteizugehörigkeit ohne Einzelfallprüfung verstößt gegen das Demokratieprinzip und das Gebot politischer Neutralität im Auswahlverfahren.

Die Richter wörtlich:

„Die pauschale Zurückweisung von Kandidaten einer demokratisch legitimierten Partei stellt einen willkürlichen Akt dar, der mit dem Grundsatz der Chancengleichheit im politischen Wettbewerb nicht vereinbar ist.“

Damit ist klar: Wer kandidiert, hat Anspruch auf faire Prüfung – auch wenn er AfD-Mitglied ist.

Der politische Mainstream reagiert entsetzt – und trotzig. Vertreter von SPD, Grünen und CDU sprechen von einem „gefährlichen Signal“, manche fordern sogar, das Auswahlverfahren für Richter grundlegend zu verändern, um „demokratiefeindliche Kräfte“ künftig anderweitig auszubremsen.

Doch die juristische Ohrfeige sitzt. Beobachter sprechen von einem „Wendepunkt“ im parteipolitischen Umgang mit der AfD – denn erstmals wird der „Anti-AfD-Konsens“ nicht nur politisch, sondern rechtlich in Frage gestellt.

Ein Justizexperte kommentiert gegenüber dieser Zeitung:

„Wer auf dem Boden des Grundgesetzes kandidiert, darf nicht politisch aussortiert werden – sonst wird aus Abgrenzung schnell Ausgrenzung, und das gefährdet unsere Verfassung mehr als jede einzelne Person.“

Tatsächlich hatte die AfD in mehreren Landesparlamenten mehrfach Kandidaten für Richterämter vorgeschlagen – darunter teils hochqualifizierte Juristen. Die Reaktion: reflexartige Ablehnung durch alle anderen Fraktionen – ohne Prüfung, ohne Anhörung, ohne Debatte.

Doch genau das ist jetzt vorbei.

Das Urteil zwingt die Altparteien, sich der demokratischen Realität zu stellen: Die AfD ist eine gewählte Partei. Ihre Vertreter sind – ob man sie mag oder nicht – Teil des Parlaments. Und wer in einem Rechtsstaat lebt, kann sich seine politischen Gegner nicht einfach „wegabstimmen“.