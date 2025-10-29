POLITIK-SKANDAL!Verschleierung statt Wahrheit: Was kostet uns die Massenmigration wirklich?

Vertrauen verspielt: Bürger fordern endlich Klartext!

Die Kritik an der Bundesregierung wächst – und das nicht ohne Grund: Immer mehr Bürger werfen der Politik gezielte Intransparenz vor, wenn es um die tatsächlichen Kosten der Massenmigration geht. Während Milliarden in Integrationsprojekte, Sozialleistungen, Sprachkurse und Unterbringung fließen, bleibt eine konkrete und ehrliche Gesamtrechnung aus. Der Vorwurf: Die Regierung wolle mit beschönigten Zahlen und verschleierten Haushaltsposten eine brisante Debatte unterdrücken, um den sozialen Frieden nicht weiter zu gefährden.

Kommunen unter Druck, Sozialsystem am Limit

Während auf Bundesebene beschwichtigende Worte fallen, ächzen Städte und Gemeinden unter der finanziellen Last. Immer mehr Bürgermeister schlagen Alarm: Die Sozialetats explodieren, Unterkünfte fehlen, Kitas und Schulen platzen aus allen Nähten. Gleichzeitig fühlen sich viele deutsche Bedürftige abgehängt, wenn es um Wohnraum, Unterstützung oder medizinische Versorgung geht. Ein wachsendes Gefühl der Ungerechtigkeit macht sich breit – und die Politik scheint weiterhin auf Zeit zu spielen.

Statt Fakten: Schweigen und Moralisierung

Statt belastbarer Daten liefern Regierungsvertreter Appelle für mehr Solidarität und warnen vor „falscher Stimmungsmache“. Doch genau dieses Vorgehen treibt die Spaltung in der Bevölkerung weiter voran. Experten fordern seit Jahren eine ehrliche, faktenbasierte Kostenaufstellung, um seriöse Debatten führen zu können. Doch die große Transparenzoffensive bleibt aus. Der Verdacht liegt nahe: Die Wahrheit wäre politisch einfach nicht tragbar – und würde unbequeme Fragen nach Kurskorrekturen aufwerfen.