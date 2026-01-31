POLITIK-VERSAGEN! EISIGER ENERGIE-ALBTRAUM – DEUTSCHLAND RUTSCHT IN DIE GAS-FALLE!

Berlin – Frost, Schnee und klirrende Kälte halten das Land in Geiselhaft, während die Heizungen ununterbrochen laufen und die Nerven der Menschen blank liegen. Hinter verschlossenen Türen wächst die Angst vor einer Versorgungslücke, denn die Reserven schrumpfen dramatisch. Was als harter Winter begann, entwickelt sich zum energiepolitischen Albtraum. Experten schlagen Alarm und warnen vor einer gefährlichen Mischung aus Kälte, hohem Verbrauch und politischer Untätigkeit. Die Speicher wirken wie eine trügerische Sicherheit, die im Ernstfall versagt, während Haushalte und Betriebe um Wärme bangen.

Die Lage erinnert fatal an dunkle Krisenzeiten, als Lieferketten rissen und Abhängigkeiten schmerzhaft sichtbar wurden. Zwar gibt es neue Importwege und Terminals, doch sie ersetzen keine vorausschauende Strategie. Aus Kreisen der Verband Gas- und Wasserstoffwirtschaft heißt es, die Speicher seien das Rückgrat der Versorgung – und dieses Rückgrat sei gefährlich geschwächt. Wer jetzt nicht entschlossen handelt, riskiert einen Winter der Unsicherheit, in dem jede Kältewelle zur Belastungsprobe wird und jede politische Beschwichtigung hohl klingt.

Auch Wissenschaft und Aufsicht sehen düstere Wolken aufziehen. Energieökonomen der Ruhr-Universität Bochummahnen, dass Reserven nur einen Teil des Bedarfs abfedern können und ein längerer Kälteeinbruch die Grenzen gnadenlos offenlegt. Gleichzeitig warnt die Bundesnetzagentur, schon jetzt an den kommenden Winter zu denken, weil das Land mit leeren Händen aus der Kälte gehen könnte. Doch aus Regierungskreisen kommt Beruhigung statt Tatkraft – ein gefährliches Spiel mit der Geduld der Bürger. Deutschland steht vor der Frage, ob es aus der Krise lernt oder erneut sehenden Auges in den Energie-Schock taumelt.

