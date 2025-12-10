Polizei-Eklat in Hessen! Iraker rastet aus – neun Beamte verletzt

Fulda im Ausnahmezustand! Ein 41-jähriger Facharbeiter aus dem Irak hat an zwei Tagen in Folge massiv gegen Polizisten randaliert. In Fulda und Künzell kam es zu heftigen Auseinandersetzungen, bei denen insgesamt neun Beamtinnen und Beamte verletzt wurden. Zwei Einsatzkräfte mussten ihren Dienst abbrechen – völlig erschöpft und schockiert nach dem brutalen Widerstand.

Laut Polizei soll der Mann mehrmals aggressiv geworden sein, als Streifenbeamte eingreifen wollten. Was den Gewaltausbruch auslöste, ist noch unklar. Klar ist jedoch: Die Attacken trafen genau jene, die täglich für Ordnung sorgen. Augenzeugen berichten von chaotischen Szenen, Schreien, rangeleien und einem aufgebrachten Täter, der kaum zu bändigen war.

Politiker und Polizeigewerkschaften zeigen sich entsetzt. Sie fordern härtere Konsequenzen für Gewalt gegen Einsatzkräfte – egal, woher Täter stammen. In Fulda bleibt Wut zurück – und die Frage, wie es möglich ist, dass Schutzleute im Dienst so brutal attackiert werden.