Polizei entdeckt tote Frau und zwei Kinder in Stuttgarter Wohnung

Ein ganzes Wohnviertel in Stuttgart steht unter Schock, nachdem ein tragischer Fund in einem Mehrfamilienhaus für einen massiven Polizeieinsatz gesorgt hat. Nachbarn hatten verdächtige Geräusche und auffällige Umstände gemeldet, woraufhin Einsatzkräfte das Gebäude durchsuchten. Die entdeckten Szenen lassen selbst erfahrene Ermittler erschüttert zurück: In einer Wohnung fanden sie die leblosen Körper einer Frau sowie zweier kleiner Kinder.

Während der Bereich weiträumig abgesperrt wurde, nahmen Spurensicherung und Kriminalpolizei sofort ihre Arbeit auf. Die genauen Umstände, die zu dem grausamen Geschehen führten, sind bislang unklar. Dennoch deutet vieles darauf hin, dass sich das Geschehen innerhalb der eigenen vier Wände abspielte. Die Wohnung gilt nun als zentraler Ort der Ermittlungen, während gleichzeitig Befragungen von Anwohnern und Zeugen laufen. Die Stimmung vor Ort ist von Fassungslosigkeit geprägt.

Die Polizei hält sich bislang bedeckt mit Details, verweist jedoch auf ein laufendes Verfahren. Im Stadtteil selbst herrscht tiefe Betroffenheit, viele Menschen legten Blumen nieder oder sprachen ihre Anteilnahme aus. Es ist ein Tag, der vielen im Gedächtnis bleiben wird – ein Tag, an dem die vermeintliche Sicherheit des Alltags jäh erschüttert wurde.