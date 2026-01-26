POLIZEI MUSS RAN! MINISTER STOPPEN DAS SCHUL-CHAOS

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

Was sich wie ein Albtraum anhört, ist bittere Realität: Messerattacken, brutale Schlägereien, Amokdrohungen und sogar ein Großeinsatz schwer bewaffneter Einheiten erschüttern eine Schule mitten in Deutschland. Die Karolina-Burger-Realschule plus in Ludwigshafen gilt intern längst als außer Kontrolle geraten. Lehrer sprechen von Angst, Eltern von blankem Entsetzen, Schüler von täglichem Ausnahmezustand. Immer wieder eskaliert die Gewalt, immer wieder müssen Einsatzkräfte ausrücken. Unterricht wird zur Nebensache, Sicherheit zur Dauerbaustelle.

Der Tiefpunkt: Eine Schülerin soll versucht haben, eine Lehrerin anzugreifen. Schon zuvor gab es an der Schule einen Amok-Alarm, der alles lahmlegte. Anzeigen stapeln sich, Feuerwehren und Rettungskräfte rücken im Dauertakt an. Pädagogen schlagen Alarm und fordern drastische Maßnahmen wie Videoüberwachung, Zugangskontrollen und Metallscanner. Sie sagen: So kann niemand mehr arbeiten, so kann niemand mehr lernen. Die Schule sei zum Brennpunkt geworden, zum Symbol eines Staates, der zu lange weggeschaut habe.

Jetzt ziehen die Minister die Notbremse. Uniformierte Beamte sollen dauerhaft Präsenz zeigen, um Schüler und Lehrer zu schützen. Polizeistreifen auf dem Schulhof, Kontrollen in den Pausen, klare Kante gegen Gewalt. Und es bleibt nicht bei dieser einen Schule: Weitere Problemstandorte stehen bereits im Fokus. Die Botschaft ist unmissverständlich – wenn das Klassenzimmer zum Tatort wird, rückt der Staat an. Deutschlands schlimmste Schule ist kein Einzelfall mehr, sondern ein Warnsignal.

