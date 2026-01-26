POLIZEI-SCHOCK AM RHEIN! BONNER KOMMISSAR ALS DATEN-MAULWURF IM DROGEN-SUMPF!

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

Ein Abgrund mitten im Rechtsstaat: In Bonn erschüttert eine Korruptionsaffäre die Polizei bis ins Mark. Ein junger Kommissar soll interne Informationen aus dem Polizeisystem abgegriffen und an zwielichtige Kreise weitergereicht haben. Die Spuren führen direkt ins Rauschgiftmilieu, zu brutalen Banden und zu einer Szene, die mit Gewalt, Einschüchterung und skrupellosen Methoden Schlagzeilen machte. Ermittler sprechen von einem massiven Vertrauensbruch, der das Sicherheitsgefühl vieler Menschen erschüttert.

Besonders brisant sind die mutmaßlichen Kontakte des Beamten zu zentralen Figuren einer Kölner Drogenclique. Chats deuten auf enge Verbindungen hin, Treffpunkte lagen demnach in einer Shisha-Bar an der Keupstraße in Köln-Mülheim. Von dort aus soll der Kommissar mit seinem Diensthandy sensible Daten zu einschlägig bekannten Dealern abgerufen haben. Die Gruppe soll zuvor mit Sprengstoff, Geiselnahmen und Mordversuchen versucht haben, verlorene Beute zurückzuholen – ein krimineller Albtraum, bei dem jedes Detail aus dem Polizeiapparat Gold wert gewesen wäre.

Als Gegenleistung sollen Geldflüsse geflossen sein, diskret und digital. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen schwerer Vorwürfe wie Bestechung, Strafvereitelung im Amt und Verrat von Dienstgeheimnissen. Die Verteidigung schweigt, die Anklage rückt näher. Brisant: Inzwischen steht auch ein weiterer Kommissar im Fokus, der auf Veranlassung eine falsche Anzeige gefertigt haben soll. Die Botschaft ist klar – dieser Skandal ist noch nicht am Ende, und er trifft die Polizei dort, wo es am meisten weh tut: bei Glaubwürdigkeit und Vertrauen.

