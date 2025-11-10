Polizei-Schock vor Frankfurt-Spiel!

Die Stimmung vor dem Auswärtsspiel zwischen Mainz 05 und Frankfurt kippte schon vor dem Anpfiff ins Negative. Bei der Abfahrt am Bahnhof geriet ein Fan-Sonderzug ins Visier der Behörden – doch diesmal traf es nicht Hooligans, sondern einen erfahrenen Zivilfahnder. Plötzlich stürmten mehrere Chaoten auf den Polizeibeamten zu, rissen ihn zu Boden und gingen auf ihn los, ohne Rücksicht auf Uniform oder Auftrag.

Die Attacke wirft ein schockierendes Licht auf die Gewaltbereitschaft in deutschen Fan-Szenen. Dass Polizisten, die die Sicherheit bei solchen Spielen gewährleisten sollen, selbst zur Zielscheibe werden, ist ein reales Alarmzeichen für den Fußball in Deutschland. Experten sprechen von einem Klima der Verrohung, das längst jede Grenze übertreten hat. Die Täter aus dem Fanumfeld von Mainz 05 gingen so brutal vor, dass der Beamte völlig unvorbereitet dem Angriff ausgeliefert war.

Sowohl die Polizei als auch der Verein Mainz 05 zeigen sich nach dem Überfall schockiert – es ist wieder einmal klar geworden, dass die Spirale der Gewalt nicht gestoppt ist. Der Vorfall ist kein Einzelfall mehr und wirft dunkle Schatten auf die kommende Saison. Im Fokus stehen nun die Fragen: Wie sicher sind Polizisten und friedliche Fans noch auf dem Weg zu den Spielen? Wer zieht endlich die Reißleine, bevor aus Randale offener Kontrollverlust wird?