Polizei-Skandal!!! VERTUSCHUNGS-VORWURF IM FALL LIANA K. +++18 TAGE LANG SCHWIEGEN DIE ERMITTLER – WAR DER MORD-VERSCHLEIERUNG GEPLANT?

Trauer, Wut und Fassungslosigkeit – ganz Deutschland trauert um Liana K. (†14), das Mädchen, das tot in einem Gebüsch bei Friedland (Niedersachsen) gefunden wurde. Doch was als tragisches Unglück begann, entwickelt sich nun zu einem ausgewachsenen Skandal um Behördenversagen und mutmaßliche Vertuschung!

WAS VERSCHWEIGTE DIE POLIZEI?

18 Tage lang sprach die Polizei öffentlich von einem „Unglück“. Kein Hinweis auf ein Gewaltverbrechen. Kein Wort von einem Verdacht. Und schon gar nicht von einem Tatverdächtigen. Doch nun kommt heraus: Schon kurz nach dem Tod von Liana geriet ein 24-jähriger irakischer Asylbewerber ins Visier der Ermittler – Muhammad A. Er lebte in derselben Unterkunft wie das Mädchen. Es gab Hinweise auf Vorstrafen. Und dennoch: Die Öffentlichkeit wurde im Dunkeln gelassen.

WIDERSPRÜCHE UND INDIZIEN

Ein interner Bericht, der BILD exklusiv vorliegt, enthüllt erste gravierende Widersprüche. Demnach wusste die Polizei offenbar schon am zweiten Tag nach dem Fund der Leiche, dass es „Hinweise auf ein Tötungsdelikt“ gab. Auch sei Muhammad A. mehrfach durch auffälliges Verhalten aufgefallen, hatte laut Anwohnern engen Kontakt zu Liana – und war nach dem Fund der Leiche plötzlich verschwunden.

Dennoch wurde nicht nach ihm gefahndet, kein Fahndungsfoto veröffentlicht, kein Hinweis an die Öffentlichkeit gegeben. Warum?

DIE FRAGE, DIE JETZT ALLE STELLEN: WAR SCHON FRÜH EIN MORDVERDACHT BEKANNT?

Ein Ermittler, der anonym bleiben möchte, spricht von einer „Schweigespirale aus Angst vor öffentlicher Debatte.“ Man habe bewusst versucht, den Fall nicht eskalieren zu lassen, da es sich bei dem Tatverdächtigen um einen abgelehnten Asylbewerber handelt. Man habe „Zeit gewinnen wollen“, um „den Fall intern zu klären“.

Doch zu welchem Preis?

FAMILIE IN SCHOCK UND WUT

Lianas Mutter ist entsetzt: „Wir haben geglaubt, es war ein tragischer Unfall. Jetzt hören wir, dass sie vielleicht ermordet wurde – und man wusste es schon so früh?“ Die Familie fühlt sich betrogen – von den Behörden, von der Polizei, vom System.

Ein Nachbar der Familie bringt es auf den Punkt:

„Wenn das stimmt, dann ist Liana nicht nur das Opfer eines Täters – sondern auch eines Systems, das wegsieht, wenn es brenzlig wird.“

WERDEGANG DES TATVERDÄCHTIGEN BLEIBT DUBIOS

Muhammad A. war laut Recherchen bereits mehrfach polizeibekannt. Er soll mit falscher Identität nach Deutschland eingereist sein, hatte keine gültige Aufenthaltserlaubnis mehr, lebte dennoch in einer Unterkunft – auf Steuerzahlerkosten.

Warum wurde er nicht längst abgeschoben? Warum wurde er trotz zahlreicher Auffälligkeiten nicht überwacht? Und warum war es möglich, dass er verschwand – ohne, dass jemand einschritt?

STAATSANWALTSCHAFT GIBT SICH VERSCHLOSSEN

Die Staatsanwaltschaft Göttingen äußert sich nur vage: Man prüfe „alle Zusammenhänge“ und wolle „keine Vorverurteilungen betreiben“. Auf die Frage, warum die Öffentlichkeit 18 Tage lang über die wahre Sachlage im Unklaren blieb, folgt nur ein lapidares „kein Kommentar“.

POLITIK UNTER DRUCK

Nach Bekanntwerden der Enthüllungen hagelt es politische Kritik. Die CDU spricht von einem „behördlichen Offenbarungseid“. Die AfD fordert einen Untersuchungsausschuss. Und selbst Grünen-Politiker stellen nun kritische Fragen zur Informationspolitik der Polizei.

Der innenpolitische Sprecher der FDP:

„Wenn sich bestätigt, dass Behörden bewusst geschwiegen haben, obwohl ein Mordverdacht im Raum stand, ist das ein handfester Skandal.“

WIE GEHT ES JETZT WEITER?

Die Ermittlungen laufen, Muhammad A. wurde mittlerweile festgenommen. Der Vorwurf: Mord. Doch der Fall Liana ist längst mehr als ein Kriminalfall. Es ist ein Fall, der das Vertrauen in staatliche Institutionen erschüttert. Ein Fall, der zeigt, wie gefährlich Schweigen sein kann.

Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf Aufklärung – nicht erst nach 18 Tagen.