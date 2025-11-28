Zwischen Glühweinbuden, Lichterketten und Weihnachtsmusik spielt sich in Augsburg eine völlig absurde Sicherheitsposse ab, die den eigentlich beschaulichen Christkindlesmarkt in eine Mischung aus Baustelle und Sperrzone verwandelt. Wo Besucher romantische Stimmung erwarten, wuchten Sicherheitskräfte in Dauerschleife schwere Metallpoller hin und her, nur damit wenige Augenblicke später wieder Straßenbahnen durch denselben Bereich rollen können. Aus einem Ort der Vorfreude und Besinnlichkeit ist ein groteskes Schauspiel geworden, bei dem Muskelkraft, Hubwagen und Fluchen fast genauso präsent sind wie Lebkuchen und Bratwurstduft.

Der Grund für diesen Poller-Marathon ist so banal wie entlarvend: Mitten durch den Markt verlaufen weiterhin die Straßenbahnlinien, die trotz Terrorangst und Sicherheitskonzepten unter allen Umständen fahren sollen. Also wird nicht etwa eine intelligente Lösung gefunden, sondern ein System installiert, das nur mit einem Dauerfeuer an Handgriffen funktioniert, bei dem die Poller ständig weggeräumt und wieder vor den Weihnachtsmarkt geschoben werden. Anstatt das Gelände wirklich sicher und klar getrennt zu halten, vertraut man auf eine improvisierte, fehleranfällige Lösung, bei der der Schutz des Marktes im wahrsten Sinne des Wortes davon abhängt, dass niemand müde wird, sich vertut oder im falschen Moment zu langsam ist.

Die Augsburger selbst reagieren mit Kopfschütteln, Spott und offener Wut, sprechen von Schwachsinn, blankem Unsinn und dem besten Beweis dafür, wie weit Bürokratie und gesunder Menschenverstand inzwischen auseinanderliegen. Statt ein stimmiges, durchdachtes Sicherheitskonzept zu liefern, präsentiert die Stadt ein peinliches Symbol für halbherzige Terrorabwehr, bei der Mitarbeiter zu menschlichen Schieberobotern degradiert werden und der Weihnachtsmarkt zur Bühne eines schlecht organisierten Plans wird. Zurück bleibt der bittere Eindruck, dass man den Bürgern einerseits maximale Angst vor Anschlägen einredet, andererseits aber eine Lösung anbietet, die so lächerlich und umständlich ist, dass sie weder Vertrauen schafft noch Sicherheit ausstrahlt – sondern nur noch den Eindruck eines politischen und planerischen Komplettversagens.