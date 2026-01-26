Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

Sie wollte Politik erleben statt nur darüber zu lesen, doch ihr Wunsch endet vor verschlossenen Türen. Eine junge Gymnasiastin suchte für ihr Pflichtpraktikum den direkten Blick in den Bundestag und entschied sich für einen Abgeordneten der Opposition. Schule und Behörden stellten sich quer, nicht wegen fehlender Unterlagen oder schulischer Leistungen, sondern wegen des Parteibuchs des Praktikumsgebers. Die Schülerin wehrte sich, zog vor Gericht und hoffte auf ein Signal für Offenheit und demokratische Bildung.

Doch die Richter folgten der harten Linie des Staates. Das Oberverwaltungsgericht bestätigte das Verbot mit Verweis auf die Bewertung der Partei durch den brandenburgischen Verfassungsschutz. Eine Mitarbeit in diesem Umfeld sei mit schulischen Bildungszielen unvereinbar, heißt es. Brisant dabei ist, dass diese Einstufung politisch hoch umstritten ist und unter schweren Turbulenzen zustande kam, inklusive personeller Konsequenzen an der Spitze der Sicherheitsbehörde und im Innenressort. Trotzdem wird sie nun wie ein unumstößlicher Fakt behandelt, ohne dass die politische Tragweite oder die Abhängigkeit der Behörde vom Ministerium kritisch hinterfragt wird.

Zurück bleibt der Eindruck eines gefährlichen Schulterschlusses von Verwaltung, Bildungspolitik und Justiz. Schulen müssen die Einschätzungen des Verfassungsschutzes nicht prüfen, eigenständige Abwägungen sind unerwünscht, politische Neugier wird sanktioniert. Die Schülerin darf sich weder auf Gleichbehandlung noch auf ihr Recht auf Bildung berufen, entscheidend ist allein die politische Zuordnung des Abgeordneten. Besonders pikant ist, dass eine endgültige richterliche Klärung der umstrittenen Einstufung noch aussteht, sie aber längst Folgen hat. Der Fall wirft eine explosive Frage auf: Schützt der Staat die Demokratie oder erzieht er junge Menschen zur politischen Vorsicht aus Angst vor falschen Kontakten, während der entscheidende Richter selbst eine parteipolitische Vergangenheit hat.

