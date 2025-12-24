Pressecop24 wünscht Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Jahr 2026!

Das Team von Pressecop24 bedankt sich bei allen Leserinnen und Lesern, Unterstützern und Partnern für das entgegengebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien besinnliche Weihnachtsfeiertage, ruhige Momente zum Innehalten sowie Gesundheit, Zuversicht und Kraft für die kommenden Herausforderungen.

Für das Jahr 2026 wünschen wir einen guten Start, klare Perspektiven und viele positive Entwicklungen – persönlich wie gesellschaftlich.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihre Redaktion Pressecop24