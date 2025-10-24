PRIVAT-SCHNÜFFLER BEHINDERN REBECCA-ERMITTLUNG!

Sie wollen helfen – und richten dabei Chaos an! Im Fall der seit Jahren vermissten Rebecca R. aus Berlin mischen sich immer häufiger selbsternannte Hobby-Detektive in die polizeilichen Ermittlungen ein. Was mit „gutem Willen“ begann, entwickelt sich nun zu einem gefährlichen Spiel mit rechtlichen Grenzen. Immer wieder kommt es zu Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung oder sogar Diebstahl. Private Spurensucher dringen in abgesperrte Waldstücke ein, stochern in fremden Gärten und teilen vermeintliche „Beweise“ auf Social Media – ohne Rücksicht auf laufende Ermittlungen oder die Gefühle der Angehörigen.

Die Polizei steht unter Druck. Neben der eigentlichen Arbeit muss sie nun auch Hinweise aus Foren überprüfen, falsche Fährten nachgehen und Ermittlungen abschirmen – vor Leuten, die glauben, sie wüssten es besser. In einem besonders krassen Fall wurde eine mutmaßliche Spur manipuliert, um mehr Klicks für einen YouTube-Kanal zu generieren. Ermittler sprechen intern von einem „Ermittlungszirkus“ – und warnen, dass durch solches Verhalten Beweisketten zerstört und Täter gewarnt werden könnten. Was als Engagement daherkommt, ist in Wahrheit Sabotage im Namen der Selbstdarstellung.

Statt zu helfen, behindern diese Freizeit-Ermittler die Suche nach Wahrheit. Dabei sind es oft dieselben Gesichter: Influencer, Verschwörungsjäger und Möchtegern-Kriminalisten, die sich in dunklen Kapuzen und mit Nachtsichtgeräten ins Rampenlicht drängen. Die Polizei appelliert eindringlich: „Ermittlungen gehören in professionelle Hände. Wer Grenzen überschreitet, wird selbst zum Straftäter.“ Die Grenze zwischen Aufklärung und Aufmerksamkeitsgeilheit ist längst überschritten – auf Kosten eines tragischen Falls, der endlich echte Antworten verdient.