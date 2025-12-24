Promis starten Appell! Holt endlich die Afghanen nach Deutschland!

Jetzt schlagen die Stars Alarm! Mehr als fünfzig Prominente aus Politik, Kultur und Gesellschaft haben sich in einem eindringlichen Appell an die Bundesregierung gewandt – mit einer klaren Forderung: Holt endlich all jene Afghanen nach Deutschland, die längst eine Zusage haben, aber immer noch in Pakistan festsitzen! Unter Lebensgefahr warten sie dort auf den Flug in die Freiheit, während ihr Schicksal zwischen Visa, Bürokratie und politischem Zögern hängt.

Hinter dem Aufruf steckt purer Frust über Stillstand und Papierkrieg. Die Unterzeichner betonen, Deutschland habe diesen Menschen Hilfe versprochen – vielen von ihnen, weil sie einst für deutsche Organisationen gearbeitet und dadurch ihr Leben riskiert haben. Während Tag für Tag neue Krisen für Schlagzeilen sorgen, drohen diese Familien in Pakistan vergessen zu werden. Prominente Stimmen wie Schauspieler, Autoren und Musiker wollen dem jetzt ein Ende setzen und fordern: „Ein Versprechen ist ein Versprechen – und das muss gelten!“

In Berlin wächst der Druck. Menschenrechtsgruppen und Helfer verweisen auf die katastrophale Lage der Betroffenen – kaum medizinische Versorgung, keine Perspektive, wachsende Angst vor Abschiebung. Der Appell trifft die Regierung mitten in einer Phase zwischen Vorsicht und Verantwortung. Doch klar ist: Die Geduld vieler Prominenter ist am Ende. Sie wollen, dass gehandelt wird – nicht irgendwann, sondern jetzt. Denn jeder Tag des Abwartens ist für die Zurückgelassenen ein Tag zu viel.