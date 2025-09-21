PROSTITUIERTE BRUTAL GETÖTET! MORDSCHOCK IN BERLIN – TÄTER AUF DER FLUCHT!

Blutiger Krimi mitten in Berlin! Eine Frau wird tot in ihrer Wohnung in der Blissestraße im Stadtteil Wilmersdorf gefunden – und alles deutet auf ein grausames Verbrechen hin. Jetzt ist klar: Bei der Toten handelt es sich um eine Prostituierte, die in der Wohnung als Sexarbeiterin tätig gewesen sein soll. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus – und der Mörder ist weiter auf der Flucht! Gegen 13 Uhr wählt ein besorgter Nachbar den Notruf, weil er verdächtige Geräusche gehört haben will. Wenig später treffen Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr am Tatort ein – doch für die Frau kommt jede Hilfe zu spät. Zeugen hatten noch versucht, die Leblose zu reanimieren, doch der alarmierte Notarzt kann nur noch den Tod feststellen. Die Polizei spricht von einer „auffälligen Auffindesituation“, die eindeutig auf Fremdverschulden hinweist. Der Tatort wird weiträumig abgesperrt, die Kripo übernimmt. Jetzt beginnt die fieberhafte Suche nach dem Täter – wer hat die Frau getötet, warum, und wie konnte er entkommen? Erste Ermittlungen im Umfeld laufen auf Hochtouren, Spuren werden gesichert, Zeugen befragt. Auch ein Motiv im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Frau als Prostituierte wird geprüft. Die Anwohner sind geschockt, sprechen von einem Gefühl der Unsicherheit und fordern mehr Schutz für Frauen in der Sexarbeit. Immer wieder kommt es zu Übergriffen, doch viele Taten bleiben im Verborgenen. Jetzt steht Berlin unter Schock – ein brutales Verbrechen, ein flüchtiger Mörder, und viele Fragen. Wer war der letzte Kunde? Gab es Vorwarnungen? Und hätte dieser Mord verhindert werden können? Klar ist: Die Berliner Polizei steht unter Zugzwang – denn solange der Täter frei herumläuft, bleibt die Angst.