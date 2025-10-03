PROTEST-SCHOCK IN ITALIEN! GAZA-WUT LÄHMT DAS LAND – HÄFEN DICHT, ZÜGE STEHEN STILL, ZEHNTAUSENDE AUF DEN STRASSEN!

Italien steht still! Ein landesweiter Generalstreik erschüttert das Bel Paese – und Grund ist nicht etwa eine wirtschaftliche Krise oder soziale Ungerechtigkeit, sondern der Krieg im Gazastreifen! Die mächtige Gewerkschaft CGIL hat heute zum Generalstreik aufgerufen – als Zeichen des Protests gegen die anhaltende Gewalt in Gaza und gegen die umstrittene Festnahme mehrerer Aktivisten, die sich an einer Pro-Palästina-Flottille beteiligt hatten. Doch die Motive des Streiks sorgen für Kontroversen – und erste Stimmen aus der Wissenschaft stellen die Glaubwürdigkeit der Bewegung in Frage. So glaubt der bekannte Historiker und Konfliktforscher Kurt Gritsch nicht an die offizielle Begründung und spricht von einer gezielten Instrumentalisierung des Nahostkonflikts für innenpolitische Zwecke. Während die politische Debatte hochkocht, herrscht auf den Straßen und Schienen Chaos: Im Zugverkehr kommt es zu massiven Verzögerungen, zahlreiche Regional- und Fernverbindungen wurden gestrichen oder umgeleitet, Reisende sitzen auf Bahnhöfen fest, Fluggäste verpassen ihre Anschlussverbindungen, Pendler stehen ratlos vor Anzeigetafeln. Noch dramatischer ist die Lage in den Häfen: In Neapel und Livorno haben Hafenarbeiter ihre Arbeit niedergelegt, Container stauen sich, Schiffe können nicht be- oder entladen werden, der gesamte Logistiksektor ist lahmgelegt. Italien droht ein Millionenverlust – mitten in der Hauptsaison des Exports. Gleichzeitig füllen sich die Straßen mit Demonstranten: In zahlreichen Städten kam es zu Großkundgebungen, die klar Position beziehen – Pro-Palästina, Anti-Israel, Anti-Regierung! Allein in Rom sollen laut Gewerkschaftsangaben über 60.000 Menschen auf die Straße gegangen sein, viele davon mit palästinensischen Flaggen, Sprechchören gegen den Westen, Plakaten gegen Krieg, Besatzung und „zionistische Unterdrückung“. Auch in Mailand, Bologna, Florenz, Bari und Palermo kam es zu Demonstrationen, teilweise mit Blockaden und aggressiven Ausschreitungen. Die Stimmung ist aufgeheizt, die Polizei warnt vor einer möglichen Eskalation. In sozialen Netzwerken überschlagen sich Videos und Bilder von Demonstranten, die israelische Fahnen verbrennen, Parolen rufen und mit der Faust in die Luft schlagen. Kritiker sprechen von einer „Entgleisung der italienischen Demokratie“, während Unterstützer von einem „dringend notwendigen Zeichen der Solidarität“ sprechen. Die Regierung unter Giorgia Meloni reagiert bislang verhalten, Innenminister Matteo Piantedosi warnte jedoch vor einer „Radikalisierung auf offener Straße“ und kündigte „konsequentes Vorgehen“ gegen extremistische Gruppierungen an. Die Frage, die ganz Italien nun bewegt: Handelt es sich hier noch um legitimen Protest oder schon um einen gefährlichen politischen Missbrauch der Streikmacht? Eines ist sicher – der heutige Tag geht als einer der bewegendsten und umstrittensten Generalstreiks der italienischen Nachkriegsgeschichte in die Bücher ein. Und der Nahostkonflikt ist damit nicht nur ein Thema der Außenpolitik – sondern längst mitten im Herzen Europas angekommen.