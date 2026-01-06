PRÜGEL-DRAMA VOR DEM SUPERMARKT! ELTERN GEHEN AUF KIND LOS

Ahrensfelde bei Berlin – Was Kunden vor einem Supermarkt erleben mussten, lässt selbst erfahrene Polizisten schlucken. Mitten am helllichten Tag sollen Eltern ihre eigene Tochter brutal misshandelt haben. Passanten berichten von Schreien, Tränen und hemmungsloser Gewalt. Niemand konnte fassen, was sich direkt vor dem Laden abspielte, während andere Familien einkauften. Erst später wurde der erschütternde Fall bekannt, doch die Bilder bleiben bei den Zeugen eingebrannt.

Nach Angaben aus Ermittlerkreisen war die Familie gemeinsam einkaufen. Auslöser soll ein Streit gewesen sein, weil das Mädchen angeblich nicht gehorchte. Dann eskalierte die Situation völlig. Die Mutter und der Stiefvater sollen das Kind getreten, gestoßen und grob aus dem Geschäft gezerrt haben. Kunden standen fassungslos daneben, einige schrien die Erwachsenen an, andere versuchten zu helfen. Doch die Wut der Eltern ließ sich offenbar nicht bremsen.

Das Martyrium endete nicht an der Tür. Auf dem Parkplatz ging die Gewalt weiter. Zeugen berichten, dass das Mädchen gegen das Auto geschubst und in den Wagen gestoßen wurde. Kurz darauf soll der Stiefvater mehrfach auf das bereits sitzende Kind eingeschlagen haben. Entsetzte Beobachter alarmierten sofort die Polizei. Die Ermittler prüfen nun den Verdacht der schweren Kindesmisshandlung. Für viele bleibt nur eine Frage: Wie kann so etwas vor aller Augen passieren?