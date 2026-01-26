Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

Im BKH Lohr am Main brodelt es gewaltig. Psychiatriepatient Thomas Krebs sagt klar Nein zum verordneten Psychologenwechsel und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Klinikführung. In einem freigegebenen Schreiben erklärt er, warum er weiter mit der zurückgetretenen Psychologin arbeiten will, mit der über lange Zeit Vertrauen, Stabilität und Perspektive gewachsen seien. Statt Fortschritt drohe nun ein Rückschritt, so seine Sorge. Besonders brisant: Die neue Psychologin habe laut Krebs sofort klargemacht, wem sie unterstellt ist – aus Sicht des Patienten ein klares Signal, dass seine bisherigen Bemühungen erneut ausgebremst werden könnten.

Die Antwort der Klinik wirkt auf den ersten Blick amtlich, auf den zweiten jedoch erschreckend leer. Der Wechsel sei aus ärztlich-therapeutischer Sicht notwendig, heißt es knapp. Keine Erklärung, kein Name, keine konkrete Diagnose, kein nachvollziehbarer Grund. Für den Betroffenen klingt das wie eine Schutzformel, die alles und nichts sagt. Genau hier beginnt der Skandal: Eine Begründung, die weder überprüfbar noch verständlich ist, sondern eher verschleiert als erklärt. Wer so argumentiert, schafft Misstrauen – besonders dann, wenn zuvor über lange Zeit keinerlei negative Vorfälle dokumentiert wurden.

Noch brisanter wird es bei den offenen Fragen hinter den Kulissen. Weder ist klar, wer diese Entscheidung fachlich trägt, noch ob Alternativen geprüft wurden. Auch zu personellen Änderungen gibt es offenbar nur mündliche Aussagen, aber keine schriftliche Bestätigung. Für Kritiker wirkt das wie ein System aus Andeutungen und Unklarheiten, das jede Diskussion im Keim ersticken soll. Thomas Krebs hat seinen Antrag zur Veröffentlichung freigegeben – und damit eine Debatte ausgelöst, die weit über Lohr am Main hinausreicht. Denn hier geht es um Vertrauen, Transparenz und die Machtfrage in der Psychiatrie.

