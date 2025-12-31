Jetzt fliegt Putins Propaganda auf! Jahrelang hat der Kremlherrscher den Westen mit seiner „Nato-Bedrohungs-Erzählung“ belogen – doch ein altes Dokument zeigt, was wirklich hinter seinem blutigen Krieg steckt. Nicht Angst, sondern Machtgier! Schon Jahrzehnte vor dem Angriff auf die Ukraine war klar, dass Moskau nie Ruhe geben würde, solange Kiew frei und unabhängig bleibt. Die angebliche „Provokation der Nato“ war nichts als ein billiger Vorwand, um alte imperialistische Träume neu zu beleben.

Ein russischer Zeitungsartikel aus der frühen Nach-Sowjetzeit entlarvt die ganze Wahrheit: Damals kündigten nationalistische Politiker offen an, dass Russland ohne die Ukraine „nicht vollständig“ sei – eine Drohung, die sich als düstere Vorhersage entpuppt hat. Dieselben Ideologen, die damals von „Wiedervereinigung“ faselten, sitzen heute im Schatten Putins und bejubeln den Krieg. Schon der Streit um die Krim zeigte, dass Moskau nie gelernt hat, Grenzen zu akzeptieren. Wer die Kontrolle über die Ukraine will, will die Macht über ganz Osteuropa – Punkt.

So brennt heute Europa an der Lunte, die schon vor Jahrzehnten gelegt wurde. Putins Regime baut seine Lügenmaschine weiter aus, bekämpft die Wahrheit und zensiert die Geschichte. Doch die Beweise sprechen klar: Es geht nicht um Sicherheit, nicht um Nato oder Bedrohung – es geht um Eroberung, Größenwahn und Rache für den Untergang der Sowjetunion. Der Fund aus alten Archiven entlarvt eine jahrzehntelange Täuschung. Putins Angst war nie echt – aber seine Gier gefährdet die ganze Welt.