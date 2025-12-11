Seit Monaten dümpelt der russische Tanker „Lada des Meeres“ vor der Küste herum – verrostet, verlassen und längst Symbol für Putins schwindenden Glanz auf den Weltmeeren. Das einstige Prachtschiff eines Moskauer Oligarchen ist heute nur noch ein rostiges Mahnmal außenpolitischer Peinlichkeiten.

Die Zollbeamten auf Rügen stehen fassungslos daneben. Sie dürfen den Schrott-Kahn nicht einmal beschlagnahmen – rechtliche Hürden, sagen die Behörden. Während das Schiff langsam in den Wellen rostet, wird es zum schwimmenden Witz des Nordens: Touristen zeigen mit den Fingern, Fischer verdrehen die Augen.

In Russland redet keiner mehr über das marode Wrack, doch hierzulande sorgt es für Lacher. „Putins maritime Schande“, wie Einheimische spotten. So bleibt der Zombie-Tanker vor Rügen liegen – ein Symbol dafür, dass man selbst auf hoher See nicht alles versenken kann, was man gern vergessen würde.