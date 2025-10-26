PUTINS TÖDLICHER IRRSINN!Nukleare Wahnsinns-Rakete getestet!

Moskau – Während in der Ukraine Menschen sterben, setzt Wladimir Putin auf Kriegsrhetorik und atomare Muskelspiele: Russlands Machthaber lässt mitten im laufenden Angriffskrieg eine Rakete mit Atomantrieb testen – und inszeniert sich dabei in Tarnuniform als stählerner Oberbefehlshaber. Die getestete Marschflugrakete „Burewestnik“ soll laut Kreml-Angaben unglaubliche 14.000 Kilometer weit geflogen und 15 Stunden lang in der Luft geblieben sein. Ein martialisches Signal – nicht nur an den Westen, sondern an die ganze Welt. Dass dieser Test ausgerechnet kurz nach neuen US-Sanktionen stattfindet, ist kein Zufall, sondern eine eiskalte Drohgebärde eines skrupellosen Regimes.

Das Waffenprojekt, das im Westen unter dem Codenamen SSC-X-9 „Skyfall“ bekannt ist, gilt als hochgefährlich – nicht nur militärisch, sondern auch ökologisch. Experten warnen seit Jahren vor den katastrophalen Folgen eines nuklearen Antriebs im Flugkörper – ein einziger Unfall könnte weitreichende Verstrahlung verursachen. Doch Putins Generalstabschef Gerassimow jubelt: Die Rakete sei kaum abzufangen und ihre Flugbahn „unberechenbar“. Was die russische Führung als technische Meisterleistung feiert, ist in Wahrheit ein weiterer Schritt in Richtung globaler Eskalation. Das Säbelrasseln mit einer potenziell weltvernichtenden Waffe zeigt einmal mehr: In Putins Russland zählt keine Vernunft mehr – nur noch Drohung, Macht und Größenwahn.

Die internationale Gemeinschaft reagiert alarmiert. Während der Krieg in der Ukraine andauert und Millionen Menschen vor russischen Bomben fliehen, verlegt Moskau seine Ambitionen bereits in den atomaren Orbit der Abschreckung. Statt Dialog und Deeskalation setzt der Kreml auf Angst, Unsicherheit und die Wiederbelebung des Kalten Krieges in seiner gefährlichsten Form. Der Test der „Burewestnik“ ist nicht nur eine technische Provokation – er ist ein politischer Tabubruch. Russland zeigt der Welt: Wir sind bereit, jedes Risiko einzugehen. Und genau das macht diesen Test nicht zu einem Fortschritt – sondern zu einem brandgefährlichen Rückfall in die dunkelsten Zeiten der Weltgeschichte.