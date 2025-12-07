PUTSCH-ALARM IN BENIN

Westafrika kommt nicht zur Ruhe und wird erneut von politischen Erschütterungen heimgesucht, denn im kleinen Küstenstaat Benin scheinen sich dramatische Szenen abzuspielen, die auf einen gewaltsamen Machtwechsel hindeuten und die fragile Stabilität der gesamten Region gefährden. Was zunächst nur als diffuses Gerücht durch die sozialen Netzwerke geisterte, hat sich nun offenbar bestätigt: Eine Gruppe hochrangiger Militärs ist vor die Kameras des staatlichen Fernsehens getreten, um in einer martialischen Ansprache das Ende der Ära von Präsident Patrice Talon zu verkünden. Die Bilder der uniformierten Soldaten, die mit ernsten Mienen die Absetzung des Staatsoberhauptes proklamieren, senden Schockwellen durch die diplomatischen Vertretungen und lassen die Bevölkerung in banger Ungewissheit zurück, ob ihr Land nun in eine Phase der Diktatur oder des Chaos abgleitet.

Die Lage in der Hauptstadt ist derzeit extrem unübersichtlich und von einer bedrohlichen Spannung geprägt, während internationale Beobachter versuchen, sich ein Bild von den tatsächlichen Machtverhältnissen zu machen. Besonders beunruhigende Berichte kommen aus dem Umfeld der französischen Botschaft, die ihre Staatsbürger bereits alarmiert hat, nachdem in der unmittelbaren Nähe des präsidialen Amtssitzes deutliche Schüsse zu hören waren, was darauf schließen lässt, dass der Umsturz nicht völlig geräuschlos vonstattengeht. Ob es sich dabei um vereinzelte Warnschüsse oder den Beginn heftiger Gefechte zwischen loyalen Einheiten und den Putschisten handelt, ist in diesem frühen Stadium der Ereignisse noch völlig unklar, doch die Sorge wächst, dass Blutvergießen nicht ausgeschlossen werden kann, wenn sich Teile der Armee gegen den Aufstand stellen sollten.

Dieser neuerliche Staatsstreich reiht sich nahtlos ein in die Kette von Militärputschen, die in den letzten Jahren wie ein Dominoeffekt durch die Staaten Westafrikas gezogen sind und die demokratischen Fortschritte ganzer Jahrzehnte zunichtemachen. Während die Weltgemeinschaft noch rätselt, wer genau hinter diesem Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung steckt und welche Ziele die Putschisten verfolgen, herrscht in Benin selbst eine gespenstische Ruhe vor dem Sturm. Die kommenden Stunden werden entscheidend sein, um zu sehen, ob sich der abgesetzte Präsident noch einmal zu Wort melden kann oder ob das Militär bereits die faktische Kontrolle über alle staatlichen Institutionen übernommen hat und das Land damit in eine ungewisse und potenziell gefährliche Zukunft steuert.