Die ohnehin schon fragile Stabilität im asiatischen Raum hat am Wochenende einen dramatischen neuen Höhepunkt erreicht, der die Weltgemeinschaft den Atem anhalten lässt und die Angst vor einer militärischen Eskalation zwischen den Großmächten schürt, denn über den Weiten des Pazifiks spielten sich Szenen ab, die eher an einen Hollywood-Thriller erinnern als an diplomatische Realität. In einer unverhohlenen Machtdemonstration haben chinesische Streitkräfte eine rote Linie überschritten, indem sie japanische Militärmaschinen nicht nur abfingen, sondern diese gezielt als Feindobjekte markierten und ins Visier nahmen, was in der militärischen Logik oft der allerletzte Schritt vor der tatsächlichen Feuereröffnung ist. Diese brandgefährlichen Manöver ereigneten sich in der strategisch hochsensiblen Zone vor der Küste, wo die Nerven der Piloten ohnehin blank liegen, und stellen eine Provokation dar, die das Potenzial hat, die gesamte Region in einen unkontrollierbaren Konflikt zu stürzen, da ein einziger falscher Knopfdruck in dieser Situation katastrophale Folgen hätte.

Im Zentrum dieses beängstigenden Zwischenfalls stand der Stolz der chinesischen Marine, der Flugzeugträger Liaoning, von dessen Deck aus die Jagdflugzeuge in den Himmel stiegen, um ihre Machtansprüche direkt vor der Haustür des Nachbarn zu demonstrieren. Laut den schockierenden Berichten des japanischen Verteidigungsministeriums aktivierten die Piloten der chinesischen Maschinen ihre sogenannten Feuerleitradare, eine hochkomplexe Zielerfassungstechnik, die normalerweise nur dann zum Einsatz kommt, wenn ein Abschuss unmittelbar bevorsteht oder simuliert werden soll, und richteten diese tödliche Technik mehrfach auf japanische Abfangjäger vom Typ F-Fünfzehn. Diese waren zuvor in einem Alarmstart aufgestiegen, um den Luftraum zu verteidigen, nachdem die fremden Jets in die nationale Identifikationszone eingedrungen waren, doch statt abzudrehen, suchten die chinesischen Piloten die direkte Konfrontation und hielten die japanischen Besatzungen sekundenlang im Fadenkreuz ihrer Waffensysteme gefangen.

Der junge japanische Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi trat mit ernster Miene vor die Öffentlichkeit, um diese aggressive Einschüchterungstaktik nahe der Inselgruppe Okinawa zu verurteilen, die zeigt, wie sehr sich die Sicherheitslage im pazifischen Raum mittlerweile zugespitzt hat. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, bei dem Peking offenbar bereit ist, für seine territorialen Ambitionen höchste Risiken einzugehen und die Nachbarstaaten durch pure militärische Dominanz in die Knie zu zwingen, während Tokio nun vor der schwierigen Aufgabe steht, auf diese direkten Bedrohungen zu reagieren, ohne selbst eine Spirale der Gewalt auszulösen. Experten warnen eindringlich, dass solche Beinahe-Gefechte, bei denen Kampfjets sich gegenseitig als Ziele erfassen, jederzeit in einen heißen Krieg umschlagen können, wenn die Sicherungen durchbrennen, und dass der Pazifik zunehmend zum Schauplatz eines gefährlichen Kräftemessens wird, bei dem Diplomatie durch Radarstrahlen und Raketensysteme ersetzt wird.