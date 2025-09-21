RANDALEN-HÖLLE IN DEN HAAG! GEWALT-EXPLOSION BEI DEMO GEGEN ASYLBWERBER – POLIZEI VÖLLIG ÜBERFORDERT!

Was als Demonstration gegen die steigende Zahl von Asylbewerbern begann, endete in einer Nacht voller Chaos, Gewalt und Zerstörung: In Den Haag eskalierte am Wochenende eine Protestaktion komplett – es kam zu massiven Ausschreitungen, Barrikaden brannten, Schaufenster wurden eingeworfen, Polizisten mit Steinen und Böllern attackiert. Die Bilder gleichen einem Bürgerkriegsgebiet: Vermummte Randalierer lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei, Autos wurden demoliert, Anwohner gerieten zwischen die Fronten, die Innenstadt glich einem Trümmerfeld. Hintergrund der Wut: Ein geplantes neues Aufnahmezentrum für Hunderte Asylbewerber, das in einem dicht besiedelten Stadtteil entstehen soll – sehr zum Unmut vieler Bürger, die sich übergangen, überfordert und von der Politik im Stich gelassen fühlen. Aus dem Protest formierte sich binnen weniger Stunden ein wütender Mob – und obwohl die Polizei mit einem Großaufgebot anrückte, geriet die Lage völlig außer Kontrolle. Mehrere Beamte wurden verletzt, Dutzende Randalierer festgenommen – doch viele Täter entkamen unerkannt. Politiker zeigen sich nun „entsetzt“ und „alarmiert“, doch die Kritik an ihrer Migrationspolitik wird lauter: Immer mehr Menschen fühlen sich von den Entscheidungen in Den Haag überrollt, sehen ihre Viertel verändert, ihre Sicherheit bedroht und ihre Sorgen ignoriert. Die Eskalation am Wochenende zeigt: Der Frust über Asylpolitik, Wohnungsnot und Überforderung entlädt sich immer öfter auf der Straße – mit unberechenbaren Folgen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt steht auf der Kippe, während die Regierung beschwichtigt und auf Deeskalation setzt. Doch viele fragen sich: Wie lange lässt sich diese Wut noch eindämmen? Und wann brennt es auch in anderen Städten? Klar ist: Die Randale von Den Haag sind ein Fanal – und ein unüberhörbares Alarmsignal an die Politik.