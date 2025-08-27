Raserei auf zwei Rädern! Polizei stoppt Pedelec-Wahnsinn in Frankfurt – schneller als viele auf der Autobahn

Frankfurt – Unglaubliche Szenen auf den Straßen der Mainmetropole: Die Polizei stoppte in der Nacht einen Mann auf einem Pedelec, der mit atemberaubender Geschwindigkeit durch die Innenstadt raste – schneller, als so mancher Autofahrer auf der Autobahn unterwegs ist!

Beamte berichten, das getunte Elektrofahrrad habe Geschwindigkeiten von weit über 70 km/h erreicht. Ohne Helm, ohne Rücksicht, mitten im dichten Verkehr. Fußgänger sprangen zur Seite, Autofahrer hupten verzweifelt – doch der Rad-Raser trat immer weiter in die Pedale, unterstützt von illegal manipuliertem E-Antrieb.

Erst eine Großkontrolle stoppte den Wahnsinn: Mit Blaulicht und Megafon gelang es der Polizei schließlich, den Mann aus dem Verkehr zu ziehen. Das Pedelec wurde sofort beschlagnahmt. Nun drohen dem Fahrer saftige Strafen – von Bußgeld über Punkte in Flensburg bis hin zu einer möglichen Anklage wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Polizei warnt eindringlich: „Getunte Pedelecs sind kein Spaß – sie sind rollende Zeitbomben!“ Immer öfter fallen manipulierte E-Bikes im Straßenverkehr auf. Experten sprechen von einem gefährlichen Trend, der die Zahl der Unfälle in Städten massiv ansteigen lässt.

Frankfurter Passanten sind geschockt: „Man fühlt sich schon von normalen Radlern überfahren – aber das war wie ein Motorrad ohne Auspuff!“ sagt ein Augenzeuge.

Klar ist: Der Pedelec-Wahnsinn entwickelt sich zur neuen Gefahr auf unseren Straßen – und Frankfurt wurde gerade Zeuge eines besonders dreisten Falls.