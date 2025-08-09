Rassismus-Skandal am Alexanderplatz: Polizeischüler greift Familienvater an

Berlin, 09. August 2025 – Ein erschütternder Vorfall am Berliner Alexanderplatz sorgt für Entsetzen und Empörung: Ein 20-jähriger Polizeischüler hat am Freitagabend einen 49-jährigen Mann afrikanischer Herkunft rassistisch beleidigt, geschlagen und getreten – vor den Augen seines elfjährigen Sohnes. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei traf das Opfer mit seinem Kind am Brunnen der Völkerfreundschaft auf eine Gruppe von drei jungen Männern, darunter der Haupttäter und zwei weitere Polizeischüler im Alter von 17 und 18 Jahren. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung soll der 20-Jährige den Mann mehrfach mit dem „N-Wort“ beleidigt, ihn ins Gesicht geschlagen und, als dieser am Boden lag, gegen den Kopf getreten haben. Passanten alarmierten die Polizei, die den schwer verletzten Familienvater mit Kopf- und Handverletzungen ins Krankenhaus bringen ließ. Eine Atemalkoholkontrolle ergab beim Haupttäter einen Wert von etwa 1,9 Promille; auch seine Begleiter waren alkoholisiert. Schockierend: Alle drei Verdächtigen sind Polizeischüler der Berliner Polizei und befinden sich in der Ausbildung zum Beamten auf Probe. Der 20-Jährige musste sich einer Blutabnahme unterziehen, wurde aber nach erkennungsdienstlicher Behandlung freigelassen und erstattete eine Gegenanzeige wegen Bedrohung. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, um die Beteiligung der beiden Begleiter zu klären und mögliche straf- sowie dienstrechtliche Konsequenzen zu prüfen. Der Vorfall könnte weitreichende Folgen für die Ausbildung und den Ruf der Berliner Polizei haben, da die Beschuldigten ihre Jobs verlieren könnten. Auf Plattformen wie X wird der Vorfall heftig diskutiert, mit Stimmen, die eine lückenlose Aufklärung fordern: „Solche Personen dürfen nicht unsere Polizei repräsentieren“, schreibt ein Nutzer. Der Skandal wirft ein Schlaglicht auf die Notwendigkeit, Rassismus und Gewalt in den eigenen Reihen konsequent zu bekämpfen, und stellt die Vertrauenswürdigkeit der Polizeiausbildung infrage.