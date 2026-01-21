RAZZIA BEI KRITISCHEM JOURNALISTEN – SOLL HIER EIN AUFKLÄRER MUNDTOT GEMACHT WERDEN?

Früh am Morgen rücken Beamte in voller Stärke an, durchsuchen die Wohnung eines bekannten Investigativjournalisten – angeblich wegen illegaler Waffen. Doch was wie ein routinemäßiger Einsatz klingt, wirft gewaltige Fragen auf. Lars Winkelsdorf, Experte für Waffenrecht und langjähriger Berichterstatter über sicherheitspolitische Themen, sieht sich plötzlich im Zentrum eines massiven Polizeieinsatzes. Kampfmittelräumer, Ermittler des Landeskriminalamtes und ein Durchsuchungsbeschluss, der nach seiner Darstellung auf völlig falschen Annahmen basiert. Gesucht wurde demnach nach einem Waffentyp, den es in dieser Form gar nicht geben soll. Ein Fehler – oder gezielte Schikane?

Der Journalist hatte zuvor immer wieder über schwere Missstände bei der Hamburger Waffenbehörde berichtet. Seine Recherchen legten offen, wie Warnhinweise ignoriert, Gefahren unterschätzt und Hinweise auf gefährliche Personen nicht ernst genommen wurden. Besonders brisant: Vor einem tödlichen Amoklauf in Hamburg waren mehrere Warnungen bei der Behörde eingegangen. Angehörige und sogar ein Schützenverein hatten auf massive Probleme hingewiesen. Dennoch passierte nichts Entscheidendes. Später kostete dieses Versagen unschuldige Menschen das Leben. Winkelsdorf deckte diese Vorgänge auf – und machte sich damit offenbar mächtige Feinde.

Jetzt steht der Verdacht im Raum, dass die Durchsuchung ein Akt der Einschüchterung war. Der Strafantrag kam ausgerechnet von jener Behörde, deren Fehlverhalten der Journalist öffentlich gemacht hatte. Für Winkelsdorf ist klar: Hier soll ein kritischer Geist unter Druck gesetzt werden. Ein unliebsamer Berichterstatter, der nicht geschwiegen hat, wird plötzlich selbst zum Ziel staatlicher Maßnahmen. Kritiker sprechen bereits von einem gefährlichen Signal für die Pressefreiheit. Denn wenn Journalisten für ihre Aufklärungsarbeit mit Hausdurchsuchungen rechnen müssen, steht weit mehr auf dem Spiel als nur der Ruf einer Behörde.