RAZZIA-BOMBE IN SCHWERIN! ERMITTLER STÜRMEN POLIZEIBEHÖRDE – CHEF DES LANDESAMTS UNTER VERDACHT DER SCHWEREN UNTREUE!

Brisanz! In aller Frühe rückten Ermittler am Mittwoch zur Razzia an – Ziel: die Büroräume des Staatssekretärs für Inneres und des kommissarischen Leiters des Landesamts für Polizeitechnik, Brand- und Katastrophenschutz! Jetzt steht fest: Die Ermittlungen richten sich direkt gegen die Spitze der Sicherheitsbehörde – der Verdacht: schwere Untreue zum Nachteil des Landes Mecklenburg-Vorpommern! Ein Fall, der die Landesregierung erschüttert – und das Vertrauen in die staatliche Verwaltung infrage stellt. Wie aus Justizkreisen bekannt wurde, geht es um einen Millionenauftrag aus dem Corona-Jahr 2020: Damals beschaffte das Landesamt dringend benötigte Schutzausrüstung für die Landkreise – Masken, Schutzkittel, Handschuhe. Die Landkreise sollten die Kosten nach Erhalt der Ausstattung an das Land zurückzahlen – laut Vertrag. Doch genau das geschah nicht. Und das mit gravierenden Folgen! Statt zu handeln, soll der Behördenchef die Abrechnung über Jahre verzögert haben. Als es zur Rückforderung kommen sollte, holte er sich angeblich Weisungen vom Innenstaatssekretär – doch der ließ alles schleifen. Nun sind Forderungen in Höhe von über 430.000 Euro verjährt. Ein finanzieller Totalschaden für den Steuerzahler! Staatsanwalt Jonas Krüger bestätigt gegenüber BILD: „Es besteht der Anfangsverdacht der Untreue.“ Das bedeutet: Zwei der ranghöchsten Männer im Sicherheitsapparat von Mecklenburg-Vorpommern stehen unter strafrechtlicher Beobachtung – wegen möglichem Missbrauchs öffentlicher Mittel. Die Razzia selbst wurde diskret, aber zielgerichtet durchgeführt: Ermittler durchsuchten stundenlang die Amtsräume, beschlagnahmten Akten, Computer, interne Dokumente. Der Verdacht: Es könnten Beweise vorliegen, dass Vorsatz oder mindestens grobe Fahrlässigkeit im Spiel war. Ein Insider gegenüber dieser Zeitung: „Es sieht ganz danach aus, als hätte man lieber gar nichts gemacht, statt das Problem anzugehen – mit dem Ergebnis, dass der Schaden jetzt endgültig da ist.“ Politisch brisant: Der Fall wirft ein Schlaglicht auf den Umgang mit Steuergeld in Krisenzeiten. Während Bürger, Unternehmer und Kliniken während der Pandemie um jeden Euro kämpfen mussten, wurden offenbar Hunderttausende Euro einfach „vergessen“. Und die Opposition schäumt: „Wenn das alles so stimmt, haben wir es hier mit einem eklatanten Fall von Behördenversagen zu tun. Wer so mit öffentlichem Geld umgeht, darf kein Amt mehr bekleiden!“ – so ein CDU-Landespolitiker. Auch unter Mitarbeitern des betroffenen Landesamts herrscht Entsetzen. In internen Gesprächen ist von einem „Vertrauens-GAU“ die Rede. Einige Beamte fordern lautstark personelle Konsequenzen: „Wer Mist baut, muss gehen – egal wie hoch er sitzt!“ Die Landesregierung schweigt bislang. Aus dem Innenministerium heißt es lediglich, man „kooperiere vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden“. Rücktritte? Fehlanzeige. Suspendierungen? Bisher keine. Doch klar ist schon jetzt: Der Fall wird nicht unter den Teppich gekehrt werden können. Die Justiz hat Blut geleckt – und die Öffentlichkeit will Antworten. 430.000 Euro an verjährten Forderungen – das ist nicht nur ein Buchungsfehler. Das ist ein politischer Sprengsatz. Der Steuerzahler hat ein Recht zu erfahren, wer verantwortlich ist. Und ob dies nur die Spitze eines viel größeren Problems in der Verwaltung war. Fakt ist: Ein Behördenchef steht unter Verdacht. Ein Staatssekretär ist involviert. Der Staat hat Geld verloren. Und das Vertrauen ist erschüttert. Der Razzia-Skandal von Schwerin könnte das Innenministerium dauerhaft erschüttern – und für Köpferollen sorgen.