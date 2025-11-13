Renten-Paket entlarvt: Wirtschaft empört sich über Regierung!

In Berlin eskaliert der Streit um die Rentenpolitik der Bundesregierung. Nachdem Bundessozialministerin Bärbel Bas neue Pläne für die Rente vorgelegt hat, melden sich nun zahlreiche Verbände zu Wort – und laufen regelrecht Sturm gegen die Vorhaben aus dem Ministerium. In einem offenen Brandbrief an die Fraktionschefs von CDU/CSU und SPD warnen die Vertreter von Millionen Beschäftigten vor einem sozialen und ökonomischen Desaster. Was als sozialpolitischer Meilenstein verkauft wird, entpuppt sich für die Wirtschaft als unkalkulierbares Risiko: Die Regierung setze mit ihren Entscheidungen die Zukunft des gesamten Landes aufs Spiel.

Die zentralen Kritikpunkte der Verbände wiegen schwer. Schon jetzt ächzt das Rentensystem unter steigenden Kosten und immer neuen Belastungen für Unternehmen und Beitragszahler. Die geplante Ausweitung der Rentenansprüche, die Abkehr von nachhaltigen Finanzierungsmodellen und milliardenschwere Zusatzlasten könnten den Arbeitsmarkt regelrecht lähmen – so der Tenor der Wirtschaftsvertreter. Die Rentenpläne gelten als nicht mehr finanzierbar, die Umsetzung würde das Generationengleichgewicht gefährden und die Grenzen der Belastbarkeit weit überschreiten. Immer deutlicher verfestigt sich das Bild einer verantwortungslosen Sozialpolitik, die auf kurzfristige Effekte setzt und den Ernst der Lage ignoriert.

Die Bundesregierung zeigt sich unterdessen unbeirrt – doch der Widerstand in der Wirtschaft wächst. Immer mehr Akteure stellen sich offen gegen das Rentenpaket und fordern einen Kurswechsel. Die Gefahr eines Bruchs zwischen Politik und Wirtschaft wird real: Warnungen vor massiven Arbeitsplatzverlusten und untergrabener Wettbewerbsfähigkeit häufen sich. Die betroffenen Verbände gehen auf Konfrontation, fordern endlich nachhaltige Lösungen und drängen die Regierung zu einem vollständigen Umdenken. Das politische Berlin steht vor einer Renten-Revolte, wie sie das Land noch nicht gesehen hat.