RENTEN-WAHNSINN! DEUTSCHLAND ZAHLT 4.306 MAL RENTE AN HUNDERTJÄHRIGE IM AUSLAND – SIND DIE ÜBERHAUPT NOCH ALLE AM LEBEN?

Berlin – Es klingt wie ein schlechter Scherz, ist aber bittere Realität deutscher Rentenpolitik: Über 4.300 Menschen im Ausland sollen laut Bundesregierung über 100 Jahre alt sein – und erhalten weiterhin jeden Monat brav ihre Rente aus Deutschland überwiesen! Diese unglaubliche Zahl geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Thomas Korell (42, AfD) hervor. Und sie wirft dringende Fragen auf, denn: Sind all diese Hundertjährigen wirklich noch am Leben? Oder fließen hier Jahr für Jahr Millionen an Rentenzahlungen in Richtung Menschen, die längst verstorben sind – oder nie existierten? Laut Regierung leben die meisten dieser uralten Rentner angeblich in den USA, Israel, Kanada und Italien. Insgesamt werden aktuell 1.703.282 Renten ins Ausland überwiesen, doch der Anteil der über 100-Jährigen liegt dort bei 0,25 Prozent – fast dreimal so hoch wie in Deutschland, wo es lediglich 0,086 Prozent sind. Wie kann das sein? Gibt es im Ausland eine Wunderformel für ewiges Leben? Oder fehlt schlicht die Kontrolle durch deutsche Behörden? Experten schlagen Alarm: Der hohe Anteil an „Ü-100-Empfängern“ im Ausland könne auf systematische Fehler, unzureichende Überprüfungen oder gar massiven Rentenbetrug hindeuten. In vielen Ländern sei es üblich, dass Behörden kaum prüfen, ob Bezieher tatsächlich noch leben – insbesondere bei langen Auslandsaufenthalten, fehlenden Rückmeldungen oder Korrespondenz per Post. Die Folge: Rentenzahlungen, die über Jahre oder Jahrzehnte an Verstorbene weiterlaufen – ohne dass es jemand merkt. Der Skandal hat politische Sprengkraft. Korell fordert lückenlose Aufklärung und die sofortige Einführung eines digitalen Lebensnachweises für alle Rentenbezieher im Ausland. Auch im Netz kocht die Wut: Viele Bürger fragen sich, warum Millionen ins Ausland gehen, während hierzulande Rentner mit Minibeträgen ums Überleben kämpfen. Deutschland zahlt – und keiner schaut hin. Ein möglicher Missbrauch in Millionenhöhe – und ein Symbol für ein Sozialsystem, das an seinen eigenen Schwächen zugrunde zu gehen droht.