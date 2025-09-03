RENTNER IM VISIER! TOP-ÖKONOM MACHT BABYBOOMER FÜR KRISE VERANTWORTLICH – „WOHLSTANDSMÜDE RENTNER SIND DAS PROBLEM!“

Berlin – Es ist ein Frontalangriff auf eine ganze Generation! Ein einflussreicher Top-Ökonom sorgt mit brisanten Aussagen für Aufruhr: Wohlhabende Rentner – insbesondere die Babyboomer – sollen laut ihm Mitschuld an der wirtschaftlichen Schieflage Deutschlands tragen!

„Die Babyboomer sitzen auf Vermögen, konsumieren wenig und blockieren Reformen!“, so der scharfe Vorwurf von Professor M. K., einem prominenten Wirtschaftsforscher mit Nähe zu Regierungsberatern. Seine These: Die Generation 55+ lebe auf Kosten der Jungen – mit fetter Rente, geerbtem Eigentum und wenig Beitragsleistung in den kommenden Jahren.

„Wir brauchen eine ehrliche Debatte über Vermögensverteilung – und da gehören auch die reichen Rentner auf den Tisch!“, so der Ökonom weiter. Seine Forderung:

Höhere Steuern auf große Renten und Immobilienvermögen ,

, Abschmelzen von Steuerprivilegien ,

, und eine „Solidarabgabe“ der Babyboomer zur Entlastung der Jungen.

Die Reaktionen: heftig! Seniorenverbände sprechen von einem „Anschlag auf die Lebensleistung einer Generation“. In sozialen Netzwerken kocht die Debatte über. „Wir haben dieses Land aufgebaut – jetzt sind wir die Sündenböcke?“, heißt es in einem empörten Kommentar.

Doch der Ökonom bleibt hart:

„Deutschland ist überaltert, überversorgt und unterinvestiert – wenn wir nichts ändern, gehen wir unter!“

Politiker schweigen – noch. Doch hinter den Kulissen brodelt es. Kommt jetzt der große Renten-Umbruch? Sicher ist: Die Babyboomer stehen plötzlich am Pranger.