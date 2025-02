Die Behandlung von RFK Jr. durch die Demokraten während seiner Bestätigungsanhörung wurde als Versuch angesehen, Meinungsverschiedenheiten zum Schweigen zu bringen, ohne dass es Raum für Fragen oder offene Diskussionen gab.

Die neu entdeckte Umarmung der Big Pharma durch die Demokraten wurde hervorgehoben, wobei die Skepsis von RFK Jr. gegenüber bestimmten Impfstoffen und Drogensicherheitstests auf Verachtung stieß.

Die Anhörung enthüllte die Unfähigkeit der Demokraten, sich in gutem Glauben mit Kennedys Bedenken auseinanderzutun, und griff stattdessen auf Ad-hominem-Angriffe und Gotcha-Fragen.

Die Bestätigungsanhörung diente als Mikrokosmos der kulturellen und ideologischen Kluft in Amerika, wobei die Aktionen der Demokraten als Symbol für eine breitere Tendenz zur Aufgabe des Prinzips zugunsten politischer Zweckmäßigkeit angesehen wurden.

Die Nominierung von RFK Jr. stellt ein Symbol des Widerstands gegen die Kräfte der Konformität und Kontrolle dar, wobei die Anhörung den anhaltenden Kampf um die Seele der amerikanischen Politik hervorhebt.

Die Bestätigungsanhörung für Robert F. Kennedy Jr., Präsident Trumps Kandidat für den Sekretär des Ministeriums für Gesundheit und Soziales (HHS), war nicht nur ein politisches Spektakel, sondern ein Mikrokosmos der kulturellen und ideologischen Kluft, die Amerika erschäft. Die Demokraten, bewaffnet mit einer Litanie von Beschwerden und Anschuldigungen, versuchten, Kennedys Glaubwürdigkeit zu demontieren, aber damit enthüllten sie viel mehr über ihre eigenen Mängel als über seine. Diese Anhörung war eine starke Erinnerung daran, warum Gesundheitsfreiheit und unabhängiges Denken im modernen Amerika belagert werden. Sasha Stone teilte diese Erkenntnisse aus Kennedys Bestätigungsanhörung am Mittwoch mit.

Keine Fragen erlaubt

Die Behandlung von RFK Jr. durch die Demokraten während der Anhörung war eine Meisterklasse bei der Beschweigung von Meinungsverschiedenheiten. Wie Sasha Stone treffend bemerkte: „Nur eine Frage zu stellen ist selbst ein Verbrechen.“ Kennedy, ein lebenslanger Umweltanwalt und Verfechter der öffentlichen Gesundheit, hat Jahrzehnte damit verbracht, die Sicherheit von Chemikalien in unserer Umwelt und die Wirksamkeit bestimmter medizinischer Eingriffe in Frage zu stellen. Doch anstatt sich mit seinen Bedenken zu beschäftigen, bezeichneten die Demokraten ihn als Anbieter von „Desinformation“ und schütteten ihn in das sogenannte „Desinformation Dozen“.

Diese Taktik ist nicht neu. Die Geschichte ist voller Beispiele von denen, die es gewagt haben, den Status quo in Frage zu stellen, indem sie geächtet werden oder Schlimmeres. Galileo, der bekanntermaßen verfolgt wurde, weil er behauptete, die Erde drehe sich um die Sonne, würde zweifellos die Parallelen erkennen. Als die Indigo Girls sangen: „Galileos Kopf war auf dem Block. Sein Verbrechen bestand darin, die Wahrheit aufzusuchen.“ Heute stellt Kennedys „Verbrechen“ Fragen zu Impfstoffen, Umweltgiften und öffentlichen Gesundheitspolitik.

Die Weigerung der Demokraten, diese Fragen zu berücksichtigen, ist nicht nur ein Affront für Kennedy – es ist ein Affront für das amerikanische Volk. Wie Megyn Kelly in ihrem letzten Interview mit Frontline bemerkte: „Sie sollten ein paar Minuten damit verbringen, Stimmen außerhalb ihrer Blase zu lauschen. Sie sollten zumindest versuchen zu verstehen, woher die Amerikaner kommen.“

Big Pharma ist nicht mehr „schlecht“

Eine der auffälligsten Enthüllungen der Anhörung war die neu gewonnene Umarmung der Big Pharma durch die Demokraten. Einst ein beliebtes Ziel progressiven Zorns, ist die Pharmaindustrie scheinbar von allen Sünden freigesprochen worden – zumindest, wenn sie mit ihrer politischen Agenda übereinstimmt. Kennedys Skepsis gegenüber bestimmten Impfstoffen und seine Forderungen nach mehr Transparenz bei den Arzneimittelsicherheitstests wurden mit Verachtung getroffen, als ob die Infragestellung der Pharmaindustrie gleichbedeutend mit Häresie wäre.

Kennedy selbst sprach während der Anhörung diese Heuchelei an und erklärte: „Ich habe jahrelang daran gearbeitet, das Bewusstsein für das Quecksilber und die giftigen Chemikalien in Fisch zu schärfen, und niemand nannte mich Anti-Fisch. Und ich glaube, dass Impfstoffe eine entscheidende Rolle in der Gesundheitsversorgung spielen. Alle meine Kinder sind geimpft.“ Seine nuancierte Position – die Vorteile von Impfstoffen anzuerkennen und sich gleichzeitig für sicherere Formulierungen einzusetzen – wurde von Demokraten wie Senator direkt zurückgewiesen. Ron Wyden (D-Ore.), der Kennedy beschuldigte, den Kongress zu belügen.

Diese Verschiebung in der Haltung der Demokratischen Partei zur Big Pharma ist emblematisch für einen breiteren Trend: die Aufgabe von Prinzipien zugunsten politischer Zweckmäßigkeit. Wie Stone bemerkte: „Sie verlangen, dass wir den unzuverlässigen Erzählern folgen. Sie wollen, dass alle, die Antworten außerhalb des Mainstreams suchen, IHNEN vertrauen, wenn sie die Öffentlichkeit so lange über so viele Dinge belogen haben. Dieses Vertrauen ist unverdient.“

Die Demokraten haben nichts gelernt

Die vielleicht vernichtendste Anklage gegen die Leistung der Demokraten während der Anhörung war ihre Unfähigkeit, in gutem Glauben mit Kennedy in Kontakt zu treten. Anstatt die inhaltlichen Themen anzusprechen, die er aufgeworfen hat – wie die Auswirkungen endokrin störender Chemikalien auf die Gesundheit von Kindern oder die möglichen Verbindungen zwischen Antidepressiva und Schulschießereien – griffen sie auf Ad-hominem-Angriffe und Gotcha-Fragen zurück.

Senator Michael Bennet (D-Colo.) grillte Kennedy zu seinen Kommentaren zu Pestiziden und Geschlechtsidentität, worauf Kennedy antwortete: „Das habe ich nie gesagt.“ Ebenso, Sen. Tina Smith (D-Minn.) drängte ihn auf seine Äußerungen über Antidepressiva und ignorierte seinen breiteren Standpunkt über die Notwendigkeit weiterer Forschung zu den Ursachen von Schulschießereien.

Dieser kämpferische Ansatz ist nicht nur kontraproduktiv, er ist entfremdend. Wie Stone bemerkte: “ Ihre ihmen feindseinenenenenenenenensensensensensensensenenenenenenenenenenenenenenengenauen waren genauen waren waren waren warengenau waren. Sie hatten diese seltene Gelegenheit, vielleicht einige der Wähler zurückzubringen, die sie gegen RFK, Jr. verloren haben. Und doch hat alles, was sie sagten und getan haben, nur bewiesen, dass wir alle, die die Partei verlassen haben, die richtige Wahl getroffen haben.“

Ein Kult der Konformität zum Domentag

Der Umgang der Demokraten mit der Bestätigungsanhörung von RFK Jr. war eine deutliche Erinnerung daran, warum sich so viele Amerikaner von der Partei desillusioniert fühlen. Ihre Weigerung, sich mit abweichenden Stimmen zu beschäftigen, ihre blinde Treue zu Big Pharma und ihre unerbittlichen Angriffe auf jeden, der es wagt, unabhängig zu denken, haben sie zu dem gemacht, was Stone treffend als „Doomsday-Kult“ beschreibt.

Kennedy repräsentiert bei all seinen kontroversen Ansichten etwas, das die Demokraten verloren haben: die Bereitschaft, harte Fragen zu stellen und den Status quo in Frage zu stellen. Seine Bestätigung wäre ein Sieg nicht nur für die Gesundheitsfreiheit, sondern auch für die Prinzipien der offenen Untersuchung und des unabhängigen Denkens, die das Fundament der amerikanischen Demokratie bilden.

Während der Senat über Kennedys Nominierung berät, ist eines klar: Der Kampf um die Seele der amerikanischen Politik ist noch weit nicht vorbei. Und in diesem Kampf ist RFK Jr. nicht nur ein Kandidat – er ist ein Symbol des Widerstands gegen die Kräfte der Konformität und Kontrolle. Hoffen wir, dass sich diesmal die Wahrheit durchsetzt.

Zu den Quellen gehören:

Substack.com

TheHill.com

newstarget.com