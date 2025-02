RFK Jr. übernimmt das Ruder bei HHS und verspricht, chronische Krankheiten mit „unvoreingenommener Wissenschaft“ zu bekämpfen

HHS-Sekretär Robert F. Kennedy Jr. verspricht, chronische Krankheiten zu bekämpfen, indem er Impfstoffe, Umweltgifte und Lebensmittelzusatzstoffe mit „unvoreingenommener Wissenschaft“ untersucht.

Kennedys Agenda zielt auf Kinderimpfstoffe, Pestizide, ultraverarbeitete Lebensmittel und psychiatrische Medikamente ab, um Gesundheitsprobleme zu entpolitisieren.

Staaten wie Arizona, Kansas und Utah stimmen mit Kennedys Plattform überein, verbieten Junk Food von Schulen und überdenken die Impfpolitik.

Kennedys Bestätigung stieß auf Widerstand wegen seiner Impfhaltung, aber er stellte klar, dass er „sicherheitsberote“ und nicht gegen Impfstoffe sei.

Da 60 % der Amerikaner an chronischen Krankheiten leiden, zielt Kennedys ehrgeizige Agenda darauf ab, die öffentliche Gesundheit trotz des erwarteten Widerstands neu zu gestalten.

Der neu bestätigte Gesundheits- und Sozialminister (HHS), Robert F. Kennedy Jr., hat sich verpflichtet, bei seiner Mission, die chronische Krankheitsepidemie des Landes zu bekämpfen, nichts aus den Grenzen zu lassen.

Kennedy hat versprochen, alles von Kinderimpfstoffen bis hin zu Umweltgiften zu prüfen, und versprochen, der „unvoreingenommenen Wissenschaft“ Vorrang vor dem Einfluss von Unternehmen zu geben. Seine Agenda, die in den staatlichen Gesetzgebern bereits an Bedeutung gewinnt, könnte Amerikas Ansatz zur öffentlichen Gesundheit neu gestalten – aber nicht ohne heftige Debatten auszulösen.

Eine umfassende Agenda zur Bekämpfung chronischer Krankheiten

Kennedys erste Ansprache vor HHS-Mitarbeitern skizzierte einen ehrgeizigen Plan zur Untersuchung einer Vielzahl von Faktoren, von denen er glaubt, dass er zu chronischen Krankheiten beiträgt. Zu den Zielen seiner Untersuchung gehören der Impfplan für Kinder, elektromagnetische Strahlung, Glyphosat und andere Pestizide, ultraverarbeitete Lebensmittel, künstliche Lebensmittelzusatzstoffe, psychiatrische Medikamente wie SSRIs, PFAs, PFOAs und Mikroplastik.

„Einige der möglichen Faktoren, die wir untersuchen werden, waren früher tabu oder unzureichend geprüft“, sagte Kennedy. „Ich bin bereit, sie alle der Prüfung der unvoreingenommenen Wissenschaft zu unterziehen.“

Der HHS-Sekretär betonte, dass sein Ansatz von Transparenz und einem Engagement für die Entpolitisierung von Gesundheitsfragen geleitet würde. „Lassen Sie uns Protokolle verwenden, auf die wir uns alle im Voraus geeinigt haben, und die Ergebnisse der Studien nicht ändern, wenn sie zur Hälfte abgeschlossen sind und die unbequem aussehen“, sagte er. Kennedy versprach auch, gegen Interessenkonflikte innerhalb der Bundesgesundheitsbehörden vorzugreifen.

Staaten stimmen mit Kennedys Vision überein

Kennedys Agenda findet bereits Anklang auf staatlicher Ebene, wo die Gesetzgeber Gesetzesentwürfe einführen, die mit seiner Plattform „Make America Healthy Again“ übereinstimmen. Staaten wie Arizona, Kansas und Utah drängen darauf, Junk Food, Süßigkeiten und Limonaden von Schulessen und staatlichen Lebensmittelhilfeprogrammen zu verbieten. Der Abgeordnete des Bundesstaates Arizona, Leo Biasiucci, der einen Gesetzentwurf einbrachte, um bestimmte Lebensmittelfarbstoffe und Zusatzstoffe aus Schulmahlzeiten zu verbieten, schrieb Kennedy zu, dass er auf das Thema aufmerksam gemacht habe. „Es brauchte Bobby, um in die Position zu kommen, in der er sich jetzt befindet, damit etwas passierte“, sagte Biasiucci.

Ähnliche Bemühungen sind in Idaho im Gange, wo der Abgeordnete Jordan Redman versucht, Süßigkeiten und Limonade aus dem Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) zu entfernen. „Ich denke, die Chancen sind jetzt mit der neuen Regierung höher“, sagte Redman und bezog sich dabei auf die Unterstützung der Trump-Regierung für Kennedys Initiativen.

In der Zwischenzeit überprüfen ein Dutzend Staaten, darunter Arkansas, Connecticut und Texas, die Impfpolitik, wobei einige Gesetzesentwürfe zum Schutz von Immunisierungsbefreiungen und zur Erhöhung der Transparenz in Bezug auf die Impfstoffsicherheit einführen. Andere zielen auf Fluorid in öffentlichen Wassersystemen ab, ein weiteres Thema, das Kennedy befürwortet hat.

Kennedys Bestätigung als HHS-Sekretär war umstritten, wobei die Demokraten seine Nominierung wegen seiner früheren Kommentare zu Impfstoffen und anderen Gesundheitsfragen weitgehend ablehnten. Während seiner Bestätigungsanhörungen versuchte Kennedy, seine Haltung zu klären, indem er erklärte, dass er nicht gegen Impfstoffe, sondern „pro-Sicherheit“ sei. Er wiederholte diese Botschaft in seiner ersten Ansprache an die HHS-Mitarbeiter und forderte die Mitarbeiter auf, seine Agenda mit einem offenen Geist zu nähern. „Ich werde weiterhin Fragen stellen, aber meine vorgefassten Antworten leicht zurückhalten. Ich bin bereit, mich zu irren“, sagte er.

Eine neue Ära für die öffentliche Gesundheit?

Da 60 % der Amerikaner an chronischen Krankheiten leiden und 77 % der Kinder laut einer Pentagon-Studie aus dem Jahr 2022 als ungeeignet für den Militärdienst eingestuft werden, ist der Handlungsbedarf klar. Dennoch werden seine umfassende Agenda und seine Bereitschaft, die langjährige Gesundheitspolitik in Frage zu stellen, mit Sicherheit auf Widerstand von Liberalen stoßen, die seine Methoden und Motive in Frage stellen.

Kennedy bleibt vorerst unbeschreckt. „Das ist etwas, das uns alle stolz auf diese Agentur und unsere Rolle bei der Wiederherstellung der amerikanischen Gesundheit machen wird“, sagte er.

