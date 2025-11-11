Richter entnervt vom Attentäter – Magdeburg-Prozess droht zu eskalieren!

Am zweiten Verhandlungstag im Magdeburger Mammut-Prozess gegen Taleb al-Abdulmohsen zeigte sich erneut die ganze Absurdität des Geschehens. Der als Weihnachtsmarkt-Attentäter bekannte Angeklagte weigert sich weiter, Klartext zu sprechen und verlor sich stattdessen in wirren, endlosen Monologen. Was als Chance auf Aufklärung begann, droht im Gerichtssaal zu einem nervenzermürbenden Theater zu verkommen – die Beteiligten ringend um Geduld, die längst aufgebraucht scheint.

Kaum setzt der Täter zum Reden an, entspinnt sich eine bizarre Bühne zwischen Anklage, Verteidigung und einem Richter, dem die Eskapaden sichtlich zu viel werden. Statt Antworten zur Tat hagelt es schwammige Parolen, Gedichte und politische Botschaften. Die Zuschauer im Saal sind irritiert, das Verfahren läuft Gefahr, im Strudel aus Unsinn und Provokation die dringend benötigte Aufarbeitung zu verlieren. Um dem Treiben Einhalt zu gebieten, droht der Richter, dem Angeklagten kurzerhand das Mikrofon abzustellen – ein seltenes, aber wohl notwendiges Mittel.

Die Opferfamilien und die Öffentlichkeit beobachten mit wachsender Fassungslosigkeit, wie sich das Verfahren immer weiter von den eigentlichen Fragen entfernt. Statt Aufklärung und Gerechtigkeit dominieren Chaos und Unverständnis. Die Hoffnung schwindet, im Prozess die Wahrheit und eine Antwort auf die Geschehnisse des tragischen Weihnachtsmarkt-Attentats zu erfahren, während der Täter den Gerichtssaal in eine Bühne für sein eigenes Ego verwandelt.