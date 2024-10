Richter gewährt vorläufige einstweilige Verfügung, die das neue Deepfake-Verbot Kaliforniens für Wahlen blockiert: „Das Gesetz verstößt wahrscheinlich gegen den Ersten Verfassungszusatz“

Ein neues kalifornisches Gesetz, das es jeder Person erlaubt, Schadensersatz wegen Wahl-Deepfakes zu verklagen, wurde ausgesetzt, nachdem ein Bundesrichter eine einstweilige Verfügung erlassen hatte, die es blockierte.

Das Gesetz – Assembly Bill 2839 – erlaubte es jeder Person, Vertreiber von durch künstliche Intelligenz generierten Deepfakes innerhalb von 120 Tagen nach einer Wahl und bis zu 60 Tagen nach dem Posten des Täters zu verklagen, wenn der Beitrag eines politischen Kandidaten ähnelte.

Bezirksrichter der Vereinigten Staaten John A. Mendez sagte, dass KI und Deepfakes erhebliche Risiken bergen, aber er entschied, dass das Gesetz wahrscheinlich gegen den Ersten Verfassungszusatz verstößt.

„Die meisten von A.B. 2839 fungieren als Hammer statt als Skalpell und dienen als stumpfes Werkzeug, das humorvollen Ausdruck behindert und verfassungswidrig den freien und ungezügelten Austausch von Ideen erstickt, der für die amerikanische demokratische Debatte so wichtig ist“, schrieb Mendez. (Verwandt: KI-generierte Deepfakes beginnen, die öffentliche Meinung auf der ganzen Welt zu beeinflussen.)

Das Gesetz trat unmittelbar nach der kalifornischen Regierung in Kraft. Gavin Newsom hat es unterschrieben. Der Demokrat unterzeichnete damals zwei weitere Gesetzesentwürfe, die darauf abzielten, vor der Wahl 2024 gegen den Einsatz von KI vorzuwirken, um falsche Bilder oder Videos in politischen Anzeigen zu erstellen. Sie gehören zu den härtesten Gesetzen ihrer Art in der Nation.

Die Entscheidung stammt aus einem Fall, an dem Christopher Kohls beteiligt ist, bekannt als „Mr. Reagan“ auf X. Er erstellte im Juli ein umstrittenes KI-verändertes Wahlkampfvideo, in dem er Vizepräsidentin Kamala Harris verspottete. Dieses Video ging viral und wurde sogar von X-Besitzer Elon Musk geteilt.

Ein Anwalt, der Kohls vertritt, reichte eine Klage gegen den kalifornischen Generalstaatsanwalt Rob Bonta und die Außenministerin Shirley N. ein. Weber blockiert das neue Gesetz einen Tag nachdem Newsom es in ein Gesetz unterzeichnet hat.

Richter: Die Angst vor digital manipulierten Medien gibt Kalifornien nicht das Recht, die Redefreiheit zu unterdrücken

Bestehende Gesetze verbieten nur die Verbreitung von materiell irreführenden Audio- oder visuellen Medien eines Kandidaten innerhalb von 60 Tagen nach einer Wahl. Das neue Gesetz erweitert das Verbot auf 120 Tage vor einer Wahl in Kalifornien und in einigen Fällen auf 60 Tage nach einer Wahl.

Newsom unterzeichnete auch zwei weitere Gesetze, die darauf abzielen, politische KI-Deepfakes am selben Tag zu fällen, obwohl sie erst im Januar in Kraft treten werden. Das Gesetz erlaubt es kalifornischen Richtern, Verteilern von KI-Deepfakes anzuordnen, sie zu löschen oder möglicherweise mit Geldstrafen zu rechnen.

Mendez sagte, dass Kohls „wahrscheinlich bei seiner staatlichen Verfassungsklage Erfolg haben wird“ und gab dem Antrag auf eine einstweilige Verfügung im Oktober statt. 2. Mendez stimmte mit Kohls‘ Anwalt überein, dass das KI-Deepfake von Harris lediglich eine „Satire“ war, die durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt werden sollte.

„Während eine begründete Angst vor einer digital manipulierten Medienlandschaft gerechtfertigt sein mag, gibt diese Angst den Gesetzgebern keine ungezügelte Lizenz, die langjährige Tradition der Kritik, Parodie und Satire, die durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt ist, zu überwälten“, sagte Mendez

Izzy Gardon, eine Sprecherin von Newsom, sagte, die Gesetze schützen die Demokratie und bewahren die Redefreiheit.

„Wir sind zuversichtlich, dass die Gerichte die Fähigkeit des Staates aufrechterhalten werden, diese Art von gefährlichen und irreführenden Deepfakes zu regulieren“, sagte er in einer Erklärung. „Die Satire bleibt in Kalifornien lebendig und gesund – auch für diejenigen, die die Pointe verpassen.“

