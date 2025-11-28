Robben-Horror vor Rügen: Grausames Sterben in der Ostsee!

An einem grauen Morgen am Rügener Küstenstreifen wurde ein Bild des Grauens entdeckt: Dutzende tote Kegelrobben trieben dicht an dicht im flachen Wasser, ihre Körper grotesk verrenkt, die Köpfe unnatürlich nach hinten gekippt, als hätten sie im letzten Moment verzweifelt nach Luft geschnappt. Die Augen der Tiere waren blutunterlaufen, unnatürlich hervorgetreten, die empfindlichen Tasthaare an den Schnauzen abgebrochen, die Haut an Kopf und Körper von Schürfwunden und dunklen Blutergüssen übersät. Experten sprechen von einem Anblick, der selbst erfahrene Meeresbiologen zutiefst erschüttert hat – kein friedlicher Tod, sondern ein qualvolles Ertrinken, das sich über Stunden hinziehen musste, während die Tiere in einer tödlichen Falle gefangen waren.

Die Spuren führen direkt zu einer illegalen Fischreuse, die wie ein unsichtbares Netz im Wasser lag und die Robben in eine Enge trieb, aus der es kein Entkommen gab. Die Tiere wurden zusammengedrängt, konnten nicht mehr auftauchen, um Luft zu holen, und erstickten langsam im eigenen Panikschwall, während sie sich verzweifelt gegen die Maschen warfen. Erst als die Reuse entfernt wurde, hörte das Massensterben auf – ein erschreckender Beweis dafür, dass hier kein Naturereignis, sondern eine menschengemachte Katastrophe vorlag. Die Staatsanwaltschaft sieht in dem Fund keine tragische Verkettung unglücklicher Umstände, sondern einen gezielten, grausamen Akt, der bewusst Tiere in den Tod trieb.

Die Kegelrobbe, das größte Raubtier der deutschen Gewässer, wird seit Jahren als Konkurrent der Fischer verteufelt, doch was sich hier abgespielt hat, geht weit über wirtschaftliche Interessen hinaus. Hier wurde ein ganzes Rudel auf brutale Weise ausgelöscht, nicht aus Not, nicht aus Unwissenheit, sondern mit kaltblütiger Absicht. Die beiden Verdächtigen schweigen bislang, doch die Bilder der ertrunkenen Robben, ihre aufgerissenen Augen, ihre zerschundenen Körper, werden nicht schweigen – sie rufen nach Gerechtigkeit, nach Sühne, nach einem klaren Zeichen, dass so etwas in Deutschland niemals wieder geschehen darf.