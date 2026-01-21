Der Westen wankt, die Weltordnung bröckelt – und Europa steht blamiert am Rand. Während globale Mächte ihre Interessen mit harter Hand durchsetzen, wirkt die Europäische Union wie ein Zaungast der Geschichte. Die Stimme aus Brüssel verhallt, Positionen werden ignoriert, Warnungen überhört. Statt Stärke zu zeigen, verliert die Gemeinschaft an Einfluss, an Glaubwürdigkeit und an Respekt. Verantwortlich dafür ist eine Politik, die sich in Dogmen verbeißt und die Realität draußen vor den Türen der Amtsgebäude ausblendet. Die Führung um Ursula von der Leyen gerät immer stärker unter Druck.

Besonders dramatisch ist der Niedergang der europäischen Industrie. Explodierende Energiepreise treiben selbst moderne und umweltfreundliche Werke in die Knie. Produktionsstätten schließen, Arbeitsplätze verschwinden, ganze Regionen verarmen. Paradox dabei: Die Union rühmt sich moralischer Klimapolitik, importiert aber gleichzeitig Rohstoffe aus Ländern mit deutlich schmutzigerer Produktion. Das Ergebnis ist ein ökologischer Etikettenschwindel mit verheerenden wirtschaftlichen Folgen. Europas Wettbewerbsfähigkeit schmilzt dahin, während Abhängigkeiten wachsen und strategische Branchen ausgeliefert werden.

Gleichzeitig fließen gewaltige Summen in internationale Konflikte, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Die politische Aufmerksamkeit ist gefesselt, die Prioritäten verrutschen. Bürger fragen sich, warum für ferne Schlachtfelder scheinbar alles möglich ist, während die eigene wirtschaftliche Basis zerfällt. Die Lage in den Mitgliedstaaten ist ernster, als es die Kulissen in Brüssel vermuten lassen. Ohne eine radikale Kehrtwende bei Energiepreisen und Industriepolitik droht der Europäische Union der schleichende Abstieg – und mit ihm der Verlust von Wohlstand, Stabilität und Zukunft.