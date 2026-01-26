ROCKER-SCHOCK AN DER OSTSEE! SCHÜSSE IM DORF – ANGST VOR BLUTIGER FEHDE

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

Ein lauer Abend endet im Albtraum. In einem beschaulichen Ostsee-Dorf fallen plötzlich Schüsse, Anwohner hören Knallgeräusche, dann Schreie. Vor einem Wohnhaus bricht ein Mann zusammen, schwer verletzt, Blut auf dem Boden. Die Idylle ist zerstört, die Angst greifbar. Gerüchte schießen sofort ins Kraut, denn der Verletzte soll aus dem Rocker-Milieu stammen. Ist der Krieg der Banden jetzt auch in der Provinz angekommen?

Noch in der Nacht rücken Ermittler an, sperren Straßen ab und sichern Spuren. Blaulicht flackert zwischen Einfamilienhäusern, Beamte befragen Zeugen, sichern Hülsen, suchen nach Hinweisen. Die Kripo übernimmt, arbeitet mit Hochdruck. Wer hat geschossen und warum? War es eine gezielte Abrechnung oder eskalierte ein Streit? Die Ermittler halten sich bedeckt, doch die Brisanz des Falls ist unübersehbar.

Im Dorf herrscht Fassungslosigkeit. Nachbarn sprechen von einem Schock, von schlaflosen Stunden und der Sorge, dass es nicht bei diesem Angriff bleibt. Viele fragen sich, wie sicher ihr Zuhause noch ist, wenn Gewalt aus der Unterwelt vor der eigenen Haustür explodiert. Die Forderung nach schnellen Antworten wird lauter. Denn eines ist klar: Was hier passiert ist, lässt niemanden kalt.

