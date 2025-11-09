Roter Dolchstoß in Neukölln – SPD lässt Hikel eiskalt fallen



Ein politisches Beben erschütterte am Wochenende den Berliner Bezirk Neukölln. Martin Hikel, der über Jahre hinweg mit klarer Kante gegen Clan-Kriminalität und islamistische Strukturen antrat, steht plötzlich ohne Rückhalt in den eigenen Reihen da. Auf der Kreisdelegiertenkonferenz der SPD kam es zum offenen Eklat – ausgerechnet jene Partei, für die Hikel stets auf Linie kämpfte, verweigerte ihm nun den nötigen Rückhalt. Die Abstrafung durch seine Genossen ist ein Tiefschlag für einen Politiker, der sich in einem der schwierigsten Bezirke Berlins nie weggeduckt hat, sondern Konfrontation mit Parallelgesellschaften suchte. Die Folge: Rückzug statt Wahlkampf.



Was wie ein interner Meinungsstreit erscheint, ist in Wahrheit ein politischer Offenbarungseid. Während Hikel von Integrationsbeauftragten und Sicherheitsexperten für seinen konsequenten Kurs gegen extremistische Strukturen gelobt wird, scheint seine eigene Partei andere Prioritäten zu setzen. Der Applaus für klare Worte und entschlossene Maßnahmen bleibt aus, ersetzt durch kühles Taktieren und parteiinterne Machtspiele. Der Mann, der sich nie vor unpopulären Entscheidungen scheute, wird nun selbst zum Bauernopfer eines Systems, das sich zunehmend von der Lebensrealität in Brennpunktbezirken entfernt.



Die Sitzung endete abrupt – die Enttäuschung hallte spürbar durch den Saal. Zurück bleibt ein Parteiverband, der sich kopflos auf Kandidatensuche begibt, und ein entkernter Bürgermeister, der mit Haltung abdankt. Die SPD verliert nicht nur eine erfahrene Führungspersönlichkeit, sondern sendet ein fatales Signal an alle, die sich auf glaubwürdige Politik im Kampf gegen Parallelgesellschaften verlassen haben. Hikel mag politisch angeschlagen sein – aber seine Abwahl offenbart vielmehr die Schwäche derer, die ihn verraten haben.