RS entlässt 6.000 Mitarbeiter, da die Trump-Regierung auf staatliche Verschwendung zielt.

Der Internal Revenue Service (IRS) hat ungefähr 6.000 Probekürze unter der Leitung des Ministeriums für Regierungseffizienz von Präsident Trump (DOGE) abgewiesen. Die Entlassungen, die letzte Woche begannen, zielten die während der massiven IRS -Erweiterung der Biden -Verwaltung eingestellten Arbeitnehmer, die sich bis 2031 um 87.000 neue Mitarbeiter hinzufügen wollten. Während Kritiker argumentieren, dass die Kürzungen die Steuersaison stören könnten, besteht die Verwaltung von Trump darauf, dass der Schritt erforderlich ist, um Steuerzahler sicherzustellen Dollar werden mit Bedacht ausgegeben.

Die IRS -Entlassungen sind Teil einer umfassenderen Anstrengung von Doge in Abstimmung mit dem Office of Management and Budget (OMB) und dem Office of Personal Management (OPM), um die Bundesausgaben zu verringern und Ineffizienzen zu beseitigen. Die meisten der entlassenen Mitarbeiter arbeiteten im Kundendienst, IT- und Steuerstreitigkeiten, während die für die Kernfunktionen der Agentur als wesentlichen unberührt angesehen werden.

Ein Tropfen im Eimer

Die 6.000 Entlassungen machen nur 6% der gesamten Belegschaft des IRS aus, die derzeit bei rund 90.000 Mitarbeitern liegt. Trotz des relativ geringen Prozentsatzes hat der Zeitpunkt der Kürzungen – gleichzeitig vor der Spitzensteuersaison – scharfe Kritik von Liberalen und Vertretern der Gewerkschaft gezogen.

‚Der unparteiische öffentliche Dienst ist das Fundament einer Regierung, die für alle Amerikaner arbeitet‘ mit Mitarbeiterleistung zu tun.

Kevin Hassett, der Chef -Wirtschaftsberater von Präsident Trump, verteidigte jedoch die Entscheidung und erklärte: „Ich denke, unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass die von uns gezahlten Mitarbeiter produktiv und effektiv sind. Es gibt mehr als 100.000 Menschen, um Steuern zu erheben, und nicht alle sind voll besetzt. “

Bidens IRS -Erweiterung unter Kontrolle

Die Entlassungen kommen, als die Trump -Administration die Entscheidung der Biden -Verwaltung, dem IRS gemäß dem Inflationsreduzierungsgesetz 80 Milliarden US -Dollar zuzuweisen, weiterhin unter die Lupe genommen wird. Kritiker argumentieren, dass die Finanzierung verwendet wurde, um Agenten einzustellen, die die Amerikaner der Mittelklasse unverhältnismäßig angestrebt hätten, anstatt sich auf hochgewaltsame Steuervervieler zu konzentrieren.

Die Biden -Administration hatte den Einstellungsbummel angepriesen, um die Steuerzahlerdienste zu verbessern und die Steuerhinterziehung zu betreiben. Die Trump -Administration hat die Expansion als Beispiel für das Aufblähen der Regierung umrahmt, wobei Doge 2 Billionen US -Dollar aus dem Bundeshaushalt aus dem Bundeshaushalt kürzte, indem sie verschwenderische Programme kürzte und die Bundesangestellte reduziert.

Während einige befürchten, dass die Entlassungen die Steuersaison stören könnten, hat der IRS den Steuerzahler versichert, dass wesentliche Dienstleistungen unberührt bleiben werden. Die Agentur hat auch betont, dass die Kürzungen auf Probezeiten mit weniger als einem Jahr Dienst angestrebt werden, von denen viele noch in Schulungen oder nicht kritischen Rollen waren.

Ein weitreichender Drang auf größere Effizienz

Die IRS -Entlassungen sind nur ein Teil der breiteren Strategie der Trump -Regierung, um die Bundesangestellte zu verkleinern und die Regierungseffizienz zu verbessern. Anfang dieses Jahres bot die Verwaltung Bundesangestellte ein Buyout -Paket an, das sieben Monate Abfindungslohn gegen freiwillige Rücktritt gewährt. Ungefähr 75.000 Arbeitnehmer nahmen das Angebot an. Präsident Trump hat sich seit langem für die Notwendigkeit eingesetzt, die Staatsausgaben einzudämmen, und nannte häufig die Schulden der Nation als dringendes Anliegen des Landes.

Wenn der IRS mit seinen Downsizing -Bemühungen voranschreitet, wird die Debatte über die Effizienz der Regierung gegenüber Steuerzahler wahrscheinlich intensiviert. Während die Liberalen die Entlassungen als rücksichtslos entschlüsseln, bleibt die Trump -Regierung standhaft in ihrem Engagement für die Reduzierung von Abfällen und die Sicherstellung, dass Steuerzahler -Dollars mit Bedacht ausgegeben werden. Nachdem die Steuersaison im Gange ist, werden die wahren Auswirkungen dieser Kürzungen bald klar – aber die Verwaltung setzt vorerst darauf, dass ein schlankere, effizientere IRS dem amerikanischen Volk besser dienen wird.

