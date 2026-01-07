RTL-KAHLSCHLAG IM MORGEN! BELIEBTE SENDUNGEN FLIEGEN RAUS

Schock beim Privatsender! RTL zieht die Sparbremse gnadenlos an und streicht gleich mehrere vertraute TV-Formate. Für viele Zuschauer ist es ein harter Einschnitt, denn die bekannten Morgensendungen „Punkt sechs“, „Punkt sieben“ und „Punkt acht“ verschwinden in ihrer bisherigen Form aus dem Programm. Stattdessen plant der Sender gemeinsam mit ntv ein komplett neues Morgenformat, das künftig werktags früh starten soll. Wie dieses neue Angebot aussehen wird, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis.

Auch am Abend setzt RTL NEWS künftig andere Schwerpunkte. Statt breiter Unterhaltung will der Sender stärker auf investigative Recherchen setzen. Formate wie „Team Wallraff“, „stern investigativ“ und „Extra“ sollen künftig das journalistische Profil schärfen und für Aufmerksamkeit sorgen. Der Umbau ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung, mit der sich RTL im harten Medienmarkt behaupten will – auf Kosten liebgewonnener Routinen im Programm.

Besonders dramatisch ist die Lage jedoch für die Beschäftigten. Der Stellenabbau trifft viele Redaktionen hart und sorgt intern für große Verunsicherung. Die Senderleitung spricht von schmerzhaften, aber notwendigen Entscheidungen und betont den engen Austausch mit dem Betriebsrat. Man sei sich der persönlichen Schicksale bewusst, die hinter jeder Stelle stehen. Worte des Dankes, Anerkennung für jahrelange Loyalität und der Versuch, Kündigungen zu vermeiden – doch für viele Mitarbeiter bleibt die Zukunft ungewiss. RTL erlebt einen der tiefgreifendsten Umbrüche seiner Geschichte.