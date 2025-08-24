Rückrufaktion bei Weichkäse: Edeka und Rewe ziehen Produkte wegen möglicher Listerien aus dem Verkehr

Die Lebensmittelhändler Edeka und Rewe haben eine dringende Rückrufaktion für verschiedene Sorten von Weichkäse gestartet. Grund dafür ist eine mögliche Kontamination mit Listerien (Listeria monocytogenes), einem lebensmittelbedingten Krankheitserreger, der schwere Magen-Darm-Erkrankungen auslösen kann.

Welche Produkte sind betroffen?

Der Rückruf betrifft in erster Linie die Eigenmarken „Gut & Günstig“ (Edeka) und „Ja!“ (Rewe). Insbesondere Weichkäse mit Schimmelreifung sind betroffen. Kunden, die kürzlich Weichkäse dieser Marken gekauft haben, sollten die Verpackung überprüfen und auf die Chargennummer sowie das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) achten, die auf der Rückseite der Packung aufgedruckt sind.

Hinweis: Eine genaue Liste der betroffenen Produkte, einschließlich Chargennummern und MHD, finden Sie auf den Webseiten von Edeka und Rewe oder durch Aushänge in den jeweiligen Filialen.

Was sind Listerien und warum sind sie so gefährlich?

Listerien sind Bakterien, die in der Umwelt weit verbreitet sind und in Lebensmitteln wie Milchprodukten, Fleisch und Fisch vorkommen können. Eine Infektion mit Listerien, auch Listeriose genannt, kann zu grippeähnlichen Symptomen führen. Bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Schwangeren und älteren Personen können die Symptome schwerwiegender sein und zu Blutvergiftung (Sepsis) oder Hirnhautentzündung (Meningitis) führen.

Die Inkubationszeit kann von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen betragen. Eine frühzeitige medizinische Abklärung ist daher bei Symptomen wie Fieber, Muskelschmerzen oder Durchfall nach dem Verzehr der betroffenen Produkte ratsam.

Wie verhalte ich mich als Kunde?

Kunden, die betroffenen Käse gekauft haben, sollten diesen auf keinen Fall verzehren. Die Produkte können in jeder Edeka- oder Rewe-Filiale, auch ohne Vorlage des Kassenbons, zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet.

Die Lebensmittelhändler betonen, dass diese Maßnahme aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ergriffen wurde. Bisher liegen keine Berichte über Erkrankungen vor. Die Unternehmen arbeiten eng mit den zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden zusammen, um die Ursache der Kontamination zu ermitteln und die Qualitätssicherung weiter zu verbessern.

Quelle: Newstarget.com