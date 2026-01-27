RÜCKTRITT NACH TERROR-DRUCK! GRÜNE MINISTERIN STOLPERT ÜBER SOLINGEN – POLIT-BEBEN IN NRW!

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

Düsseldorf steht unter Schock: Die nordrhein-westfälische Flüchtlingsministerin Josefine Paul wirft hin. Wochenlang hatte sie im Auge des Sturms gestanden, nun zieht sie die Reißleine. Auslöser ist der Terroranschlag von Solingen mit tödlichen Folgen, der das Land erschütterte und eine politische Kettenreaktion auslöste. Der Vorwurf wiegt schwer: schleppende Kommunikation, fehlende Präsenz, zu spätes Auftreten vor der Öffentlichkeit. Während das Entsetzen im Land groß war, warteten Bürger und Kollegen vergeblich auf klare Worte aus dem Ministerium. Stattdessen wuchs der Druck von Tag zu Tag, die Kritik wurde lauter, die Zweifel größer. Jetzt soll Verena Schäffer übernehmen, bislang Fraktionschefin der Grünen im Landtag. Ein Wechsel, der als Notbremse verstanden wird, um Vertrauen zurückzugewinnen und die Wogen zu glätten.

Die Opposition geht hart ins Gericht mit der bisherigen Amtsführung. Nach dem Anschlag habe die Ministerin abgetaucht, so der Vorwurf, Anrufe ignoriert und selbst Bitten aus dem Innenministerium unbeantwortet gelassen. Während im Land die Nerven blank lagen, war Paul auf Dienstreise im Ausland. Erst Tage später stellte sie sich den Fragen der Presse. Für Kritiker ein fatales Signal in einer Lage, die Führung, Transparenz und Nähe verlangt hätte. Der Innenminister soll vergeblich um ein klärendes Gespräch gebeten haben, während in der Öffentlichkeit das Gefühl wuchs, die Verantwortung liege im luftleeren Raum. Die politische Debatte nahm Fahrt auf, der Ton wurde schärfer, der Ruf nach Konsequenzen lauter.

Dann die nächste Wendung, die alles noch komplizierter machte: Es tauchte eine Kurznachricht auf, die zeigt, dass sich Paul bereits kurz nach der Tat um Informationen zum Verdächtigen bemüht hatte. Darin erkundigte sie sich auf Basis erster Medienberichte nach einer Durchsuchung in einer Unterkunft für Geflüchtete. Brisant daran ist weniger der Inhalt als der Umstand, dass diese Nachricht dem Untersuchungsausschuss bislang nicht vorgelegen hatte. Kritiker wittern Vertuschung, Befürworter sprechen von einem Missverständnis. Fest steht: Der Täter war ausreisepflichtig, die Abschiebung scheiterte, am Ende stand ein grausames Verbrechen und eine politische Karriere auf der Kippe. Nun ist der Schnitt vollzogen. NRW erlebt ein Polit-Beben, und die Frage bleibt, ob der Neuanfang reicht, um verlorenes Vertrauen zurückzuholen.

