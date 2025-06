Rüsselsheim: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch“Krähenfuß-Werfer“ !

in

Ein bislang unbekannter Täter warf in der Nacht zum Dienstag (10.06.), kurz nach 0.30 Uhr, mehrere aus spitzen, eisernen Stiften bestehende sogenannte „Krähenfüße“ auf die Fahrbahn im Bereich der Walter-Köbel-Halle in der Max-von-Laue-Straße. Der Unbekannte wurde hierbei von Zeugen beobachtet und flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort. Bei einem Krähenfuß zeigt eine der Spitzen senkrecht nach oben und kann dadurch Beschädigungen an Fahrzeugreifen verursachen. Ähnliche Taten sollen sich laut weiteren Zeugen schon im Laufe der vergangenen Woche zugetragen haben. Der Tatverdächtige ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schmal und war mit einer grünen Regenjacke mit Kapuze bekleidet. Er führte einen Rucksack bei sich.

Wer hat den unbekannten Täter auf seiner Flucht beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, mit der Polizeistation Rüsselsheim unter der 06142/6960 Kontakt aufzunehmen.