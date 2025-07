Rüsselsheim: Polizei ermittelt wegen Körperverletzungen/Nächtliche Einsätze am Bahnhofsvorplatz

in

In der Nacht zum Sonntag (06.07.), in der Zeit zwischen 1.20 und 5.40 Uhr, hielten mehrere gemeldete Körperverletzungsdelikte am Bahnhofsvorplatz die Polizei auf Trab.

Zunächst gerieten gegen 1.20 Uhr Besucher einer nahegelegenen Diskothek aneinander. Sieben oder acht junge Männer schlugen teils mit Fäusten aufeinander ein. Drei Personen im Alter zwischen 24 und 29 Jahren zogen sich hierbei Verletzungen im Gesicht und an den Händen zu. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Eine weitere Körperverletzung ereignete sich gegen 4.50 Uhr. Ein 17-Jähriger wurde von zwei Angreifern mit Fäusten traktiert und trug Schwellungen und Platzwunden davon. Ein Tatverdacht richtet sich gegen zwei 19 und 24 Jahre alte Männer.

Gegen 5.40 Uhr wurden die Ordnungshüter dann erneut an den Bahnhofsvorplatz alarmiert. Beim Eintreffen der Streifen befanden sich dort etwa 40 Personen, die sich stießen und schlugen. Beim Erblicken der Polizisten flüchteten alle Beteiligten. Die Beamten konnten anschließend fünf an der Auseinandersetzung beteiligte Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren festnehmen. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs ein. Die Ermittlungen dauern an.

Polizeipräsidium Südhessen