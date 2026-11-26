Symbolfoto – Bild KI-generiert

Rüsselsheim – Bange Minuten an der Horlache: Ein Vater hat am Mittwochvormittag sein erst wenige Wochen altes Kind aus dem Gewässer gezogen. Rettungsdienst und Notarzt brachten den Säugling in ein Krankenhaus, wie Staatsanwaltschaft Darmstadt und Polizeipräsidium Südhessen gemeinsam mitteilten. Wie das Baby ins Wasser geraten konnte, ist völlig offen – die Ermittler schweigen zu den Umständen.

Stand: 13:41 Uhr MEZ

Laut der gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei ging am Mittwoch, 25. November, gegen 11 Uhr bei der Rettungsleitstelle für den Landkreis Groß-Gerau die Meldung ein, dass sich ein Kind im Gewässer „Horlache“ befinde. Rettungskräfte und Polizei seien daraufhin „umgehend an den Einsatzort geeilt“. Das Kind war zu diesem Zeitpunkt nach Angaben der Behörden bereits durch den herbeigeeilten Vater aus dem Wasser gezogen worden.

Die Horlache ist ein ehemaliger Mainarm bei Rüsselsheim; die FAZ verortet die Stelle am Stadtteil Haßloch. Der Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten den Säugling und brachten ihn in eine Klinik. Wie es dem Kind geht, teilten die Behörden nicht mit. Zur Witterung: Der Wetterdienst Wetteronline hatte für den Mittwoch in Rüsselsheim Temperaturen zwischen minus 3 und plus 2 Grad vorhergesagt, berichtet tag24.

Völlig ungeklärt ist, wie das Kind ins Wasser gelangte. „Wie das wenige Wochen alte Kind in das Gewässer gelangen konnte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen“, heißt es in der Mitteilung. Staatsanwaltschaft Darmstadt und Polizei ermitteln gemeinsam. Ob ein Kinderwagen eine Rolle spielte, ist offiziell nicht bestätigt; tag24 schreibt lediglich, das Kind sei „offenbar“ in einem Kinderwagen transportiert worden. Laut tag24 lief an der Horlache eine intensive Spurensicherung.

Weitere Angaben machen die Behörden ausdrücklich nicht: „Aus Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der beteiligten Personen können derzeit keine weiteren Angaben über diese Pressemeldung hinaus gemacht werden.“ Auch wir verzichten deshalb auf jede Spekulation über Hergang oder Beteiligte. Neue Informationen lagen bis zum Stand dieses Artikels nicht vor.

KOMMENTAR / MEINUNG: Was für ein Albtraum für jede Familie – und was für ein Glück, dass der Vater sofort zur Stelle war. Bei diesen Temperaturen zählt in so einem Moment jede Sekunde.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass Polizei und Staatsanwaltschaft so wenig sagen, mag manchen frustrieren. Es ist aber richtig: Hier geht es um ein Baby und seine Familie, nicht um Futter für Gerüchteküchen in sozialen Netzwerken.

KOMMENTAR / MEINUNG: Jetzt sind die Ermittler gefragt, sorgfältig und ohne Vorverurteilung zu klären, was an der Horlache passiert ist. Bis dahin bleibt vor allem ein Wunsch: dass der kleine Patient schnell wieder gesund wird.

Wir wünschen dem Baby und seiner Familie alles Gute! Teilen Sie diesen Artikel und schreiben Sie uns in die Kommentare!

Quellen:

Polizeipräsidium Südhessen / Staatsanwaltschaft Darmstadt (Presseportal): Rüsselsheim: Polizeieinsatz an der Horlache / Kind in Klinik, 25.11.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6397950

dpa via FAZ: Baby aus Gewässer gerettet – Ermittlungen laufen, 25.11.2026: https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/baby-aus-gewaesser-gerettet-ermittlungen-laufen-201717264.html

tag24: Bei Temperaturen um 0 Grad: Säugling fällt ins Wasser, 25.11.2026: https://www.tag24.de/justiz/polizei/bei-temperaturen-um-0-grad-saeugling-faellt-ins-wasser-3552437

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