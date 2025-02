Russland plant, in diesem Jahr ein umfassendes Zahlungsnetzwerk zur Gesichtserkennung zu starten, das von der Sberbank und dem National Payment Card System (NSPK) geleitet wird.

Das Projekt umfasst die Installation von rund zwei Millionen biometrischen Zahlungsterminals im ganzen Land, beginnend mit dem Moskauer Metro-System im Jahr 2024 und der vollständigen nationalen Einführung in der zweiten Hälfte des Jahres 2025.

Die Initiative integriert sich in das Unified Biometric System (UBS), eine staatliche Datenbank zur Identifizierung und Authentifizierung, was Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufwirft.

Das System wird verschiedene Zahlungsmethoden und Funktionen wie die Altersüberprüfung für eingeschränkte Einkäufe und automatisierte Hotel-Check-ins unterstützen, wodurch es möglicherweise an neue Finanztechnologien angepasst werden kann.

Das Projekt wirft aufgrund der Integration der Gesichtserkennungstechnologie in Strafverfolgungsmaßnahmen erhebliche Datenschutzfragen auf, mit Ängsten vor Überwachung und möglichem Missbrauch biometrischer Daten.

In einem Schritt, der Zahlungssysteme revolutionieren und Datenschutzbedenken aufwerfen könnte, wird Russland in diesem Jahr ein umfassendes Zahlungsnetzwerk für die Gesichtserkennung einführen. Das Projekt, das von der Sberbank und dem National Payment Card System (NSPK) geleitet wird, zielt darauf ab, eines der größten biometrischen Zahlungsnetzwerke der Welt zu schaffen.

Die Initiative, die mit der Einführung von Face Pay in Moskaus U-Bahn-System im Jahr 2021 begann, wird landesweit etwa zwei Millionen biometrische Zahlungsterminals installieren. Die Einführung begann im Moskauer Metro-System im Jahr 2024, wobei der vollständige nationale Einsatz bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2025 erwartet wird.

Dmitry Malykh, Senior Vice President bei Sber, bestätigte den Zeitplan und skizzierte den Umfang des Projekts. „Die Projekt-Roadmap wurde bereits erstellt, und der Start des Netzwerks ist für die zweite Hälfte des Jahres 2025 geplant“, sagte er. „Wir entwickeln einen biometrischen Zahlungsstandard, auf dem andere Marktteilnehmer ihre biometrischen Dienste starten können.“

Diese Initiative wird nicht nur nahtlose Zahlungen ermöglichen, sondern auch in das Unified Biometric System (UBS) integriert, eine staatliche Datenbank, die biometrische Daten zur Identifizierung und Authentifizierung zentralisiert. Seit 2022 müssen staatliche Banken biometrische Kundendaten an die UBS übertragen, obwohl die Übernahme nur langsam war, da die Datenbank noch drei Millionen Nutzer überschritten hat.

Datenschutzbedenken entstehen

Neben der grundlegenden Zahlungsfunktionalität wird das System Funktionen wie die Altersüberprüfung für eingeschränkte Einkäufe und automatisierte Hotel-Check-ins enthalten. Diese Ausweitung der Nutzung biometrischer Daten hat Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Überwachung aufgeworfen.

„Die Technologieinfrastruktur wird Berichten zufolge verschiedene Zahlungsmethoden unterstützen, einschließlich potenzieller Kryptowährungstransaktionen“, sagte ein Finanzanalyst der russischen Zentralbank. „Diese Flexibilität könnte die Plattform an neue Finanztechnologien anpassen.“

Die Integration der Gesichtserkennungstechnologie in Strafverfolgungsoperationen hat jedoch zu erhöhten Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes gehen. Die russische Polizei hat Gesichtserkennung verwendet, um politische Dissidenten aufzuspüren und in fetzuhalten, was zu Befürchtungen über den doppelten Einsatz der Technologie führt.

Diese Entwicklung stellt Russland an die Spitze der biometrischen Zahlungssysteme und tritt in die Fußstapfen anderer Länder wie China, das die Gesichtserkennungstechnologie in seinen Zahlungssystemen ausgiebig eingesetzt hat. Die russische Initiative zeichnet sich jedoch durch ihre Integration mit der breiteren biometrischen Infrastruktur des Staates und ihrem Potenzial für die Überwachung aus.

Russlands Vorstoß in Richtung einer biometrisch gesteuerten Finanzinfrastruktur wird Zahlungssysteme neu gestalten und erhebliche Datenschutzfragen aufwerfen. Im weiteren Schreitet das Projekt voran, wird es entscheidend sein, sowohl seine technologischen Fortschritte als auch die potenziellen Auswirkungen auf die bürgerlichen Freiheiten zu überwachen. Da der vollständige Start für 2025 geplant ist, wird in den kommenden Jahren das Gleichgewicht zwischen Komfort und Datenschutz in diesem ehrgeizigen Projekt aufzeigen. (Verwandt: Großbritannien wird 2025 das umstrittene DIGITAL-ID-System einführen, was Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufdecken wird.)

