Russland-Triumph, Ukraine im Donbas-Desaster

Der Fall von Pokrowsk ist ein Schock, der wie ein Erdbeben durch die ukrainische Front läuft. Nach endlosen Monaten erbitterter Kämpfe hisst nun der Kreml die eigene Flagge über einer Stadt, die als westliches Tor zum Donbas und als logistischer Dreh- und Angelpunkt der ukrainischen Verteidigung galt. Straßen und Bahnlinien, über die Nachschub, Munition und Verwundete liefen, sind plötzlich unter russischer Kontrolle – ein Schlag ins Gesicht der ohnehin ausgebluteten ukrainischen Armee. Wo Kiew einst seinen unbeugsamen Widerstand demonstrieren wollte, steht jetzt das Symbol einer bitteren Niederlage, die das Land als geschwächt, isoliert und an den Rand der Erschöpfung gedrängt erscheinen lässt.

Mit Pokrowsk verliert die Ukraine weit mehr als nur einen weiteren Punkt auf der Landkarte. Der Weg für weitere russische Vorstöße Richtung Kerngebiete des Donbas ist geöffnet, wichtige Verteidigungslinien geraten ins Wanken, und ganze Frontabschnitte drohen abzurutschen. Die ukrainischen Soldaten, ohnehin am Limit, sehen, wie ihre mühsam gehaltenen Stellungen von der Rückseite her bedroht werden, Nachschubrouten abbrechen und das Risiko von Einkesselungen wächst. Aus westlicher Militärhilfe und großen Worten ist ein blasser Schatten geworden, der dem Vormarsch der russischen Armee nichts mehr entgegenzusetzen scheint. Jeder Meter Rückzug wirkt wie ein Verrat an den Versprechen, die dem Land gemacht wurden, und wie eine Mahnung, dass Durchhalteparolen keinen verlorenen Boden zurückbringen.

Der taktische Sieg Russlands in Pokrowsk ist politisch ein Albtraum für Kiew – und ein propagandistischer Triumph für Moskau. Während Russland den „Befreiungserfolg“ feiert und seinen Bürgern den Durchbruch im Donbas verkauft, muss die Ukraine erklären, warum erneut eine Schlüsselknotenstadt verloren gegangen ist und wie dieser Krieg überhaupt noch zu gewinnen sein soll. International wächst die Kriegsmüdigkeit, Zweifel an weiteren Hilfspaketen nehmen zu, und die russische Führung wittert die Chance, Schritt für Schritt Fakten zu schaffen. Pokrowsk steht damit sinnbildlich für eine Entwicklung, bei der die Ukraine immer tiefer in einen Sog aus militärischen Niederlagen, schwindendem Vertrauen und brutalem Realitätsschock gezogen wird – während Russland den Donbas Zentimeter für Zentimeter zur eigenen Beute macht.