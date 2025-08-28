Sachsen-Schock! Gewalt durch Ausländer explodiert in Dresden und Leipzig – Jede zweite Sexualtat von Migranten begangen

Dresden/Leipzig – Die Zahlen sind erschütternd – und sorgen für hitzige Diskussionen! In den sächsischen Großstädten Dresden und Leipzig hat die Zahl der Gewalttaten durch ausländische Tatverdächtige massiv zugenommen. Besonders alarmierend: Bei Sexualdelikten geht laut aktuellen Polizeistatistiken fast jede zweite Tat auf das Konto eines Nicht-Deutschen!

Ein interner Bericht der sächsischen Polizei, der jetzt öffentlich wurde, zeigt: Insgesamt 50,8 Prozent aller registrierten Sexualverbrechen im Raum Dresden und Leipzig wurden im vergangenen Jahr von ausländischen Tatverdächtigen begangen. Das bedeutet: Mehr als jede zweite Vergewaltigung, jeder sexuelle Übergriff oder Missbrauch wird Migranten zugerechnet.

Auch bei anderen Gewaltdelikten wie Körperverletzung, Raub und Bedrohung steigen die Zahlen auffällig an.Besonders betroffen sind Bahnhöfe, Parks und Straßenbahn-Haltestellen – also Orte, an denen viele Bürger ihren Alltag verbringen.

Ein Polizeisprecher bestätigt: „Wir sehen eine Konzentration bestimmter Tätergruppen. Die Belastung für unsere Beamten ist enorm – und das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung leidet massiv.“

In Leipzig verdoppelte sich die Zahl ausländischer Tatverdächtiger bei schweren Straftaten im Vergleich zu 2021. In Dresden stieg sie um rund 42 Prozent. Die Behörden erklären dies teils mit der gestiegenen Zahl von Geflüchteten und der angespannten sozialen Lage – doch Kritiker werfen der Politik ein „Verharmlosen auf Kosten der Sicherheit“ vor.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) zeigt sich alarmiert, fordert aber auch Differenzierung: „Nicht jeder Migrant ist ein Straftäter – aber wir dürfen auch nicht länger wegschauen, wenn bestimmte Gruppen überdurchschnittlich häufig auffällig werden.“

Aus der Bevölkerung kommt indes Wut statt Differenzierung. „Wir haben Angst, unsere Töchter allein zur Schule zu schicken“, sagt eine Mutter aus Dresden. „Es muss endlich Konsequenzen geben!“

Die AfD forderte in einer Sondersitzung des Landtags schärfere Grenzkontrollen und konsequente Abschiebungen krimineller Ausländer. Die Landesregierung verweist auf Prävention, Integrationsarbeit – und bessere Videoüberwachung.

Doch der Unmut wächst. Was bleibt, ist das Gefühl vieler Bürger: Die Realität auf Sachsens Straßen hat sich verändert – und die Politik hinkt hinterher.