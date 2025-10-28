SANIERUNGS-IRRSINN IN RÜSSELSHEIM! – WALTER-FLEX-STRASSE WIRD ZUR GELDGRUBE!

Flickwerk statt Fundament! In Rüsselsheim platzt den Bürgern der Kragen: Die Walter-Flex-Straße wird erneut für mehrere Hunderttausend Euro saniert – zum x-ten Mal! Statt die Straße endlich grundlegend neu zu bauen, setzt die Stadt weiterhin auf provisorische Reparaturen, die kaum ein Jahr halten. Die Kosten: immer wieder im sechsstelligen Bereich. Das Vertrauen der Steuerzahler? Komplett im Eimer. Viele fragen sich: Wer profitiert eigentlich von dieser Dauerbaustelle?

Die Straße ist längst zum Symbol für Verschwendung und Planlosigkeit geworden. Risse, Flickstellen, Schlaglöcher – und kaum ist ein Bagger weg, kommt der nächste. Laut Bürgerstimmen wird „immer nur notdürftig überasphaltiert“, statt das Übel an der Wurzel zu packen. Dabei wäre eine einmalige, solide Grundsanierung längst überfällig – und langfristig sogar günstiger. Doch im Rathaus scheint man lieber Jahr für Jahr neue Mittel freizugeben, als endlich eine nachhaltige Lösung umzusetzen.

Die Stimmung in der Stadt kippt: Anwohner sind frustriert, Unternehmer sprechen von einer „Zumutung für Kunden und Lieferverkehr“. Auch in sozialen Netzwerken häufen sich wütende Kommentare über das „Millionengrab Walter-Flex-Straße“. Kritiker fordern nun eine unabhängige Prüfung der Baupolitik – und die politische Verantwortung. Denn klar ist: Wenn der öffentliche Raum zum Flickenteppich verkommt, verliert nicht nur der Asphalt an Substanz – sondern auch das Vertrauen in die Stadtführung.